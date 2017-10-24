В Советско-Гаванском районе семью выселяют из дома в «неудобный» посёлок
В Бяудэ некому обучать
В Бяудэ некому обучать
В Хабаровском крае активисты Общероссийского народного фронта отстаивают права семьи из
Семья купила квартиру в посёлке Майском в 2008 году, сделала ремонт и проживала там до 2014-го, когда администрация района решила снести старые дома, а жильцов пересилить в новые. По информации
«По квартирам лично ходил глава администрации поселения Сердюков и говорил, что скоро переселит нас в новые дома. Одновременно расселялись три аварийных дома, и большинству переселенцев дали квартиры в Майском, остальных определили на житьё в Бяудэ, в том числе и нас. Удивило то, что некоторые семьи из Бяудэ, наоборот, переселили в Майский. На вопрос, почему так, прозвучал ответ: мол, вы молодые, и там можете пожить», — рассказал глава семьи Сергей Михальский.
У супругов трое детей, один из них инвалид. В посёлке Бяудэ, который находится в трёх километрах от Майского, нет детского сада. Кроме того, у педагога для больного ребёнка не будет возможности приезжать для домашних занятий, а отцу семейства придётся пешком добираться до автотрассы, чтобы попасть на работу в посёлок Ванино.
Администрация посёлка Майского подала на Михальских в суд, чтобы те освободили помещение, которое изымают для муниципальных нужд. Однако решение оказалось в пользу семьи. Активисты взяли ситуацию на особый контроль, направили письма в адрес краевых и муниципальных властей, чтобы там прокомментировали ситуацию и дали ей правовую оценку.