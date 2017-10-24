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07:42 (мск), источник: Восток Медиа

В Советско-Гаванском районе семью выселяют из дома в «неудобный» посёлок

В Бяудэ некому обучать ребёнка-инвалида и не решаются проблемы с транспортом.

В Хабаровском крае активисты Общероссийского народного фронта отстаивают права семьи из Советско-Гаванского района. Супругов Михальских хотят переселить в посёлок, где нет ни детского сада, ни условий для обучения ребёнка-инвалида, ни нормального транспортного сообщения.

Семья купила квартиру в посёлке Майском в 2008 году, сделала ремонт и проживала там до 2014-го, когда администрация района решила снести старые дома, а жильцов пересилить в новые. По информации пресс-службы регионального отделения ОНФ, под программу Советско-Гаванской реновации попали жильцы трёх домов в Майском.

«По квартирам лично ходил глава администрации поселения Сердюков и говорил, что скоро переселит нас в новые дома. Одновременно расселялись три аварийных дома, и большинству переселенцев дали квартиры в Майском, остальных определили на житьё в Бяудэ, в том числе и нас. Удивило то, что некоторые семьи из Бяудэ, наоборот, переселили в Майский. На вопрос, почему так, прозвучал ответ: мол, вы молодые, и там можете пожить», — рассказал глава семьи Сергей Михальский.

У супругов трое детей, один из них инвалид. В посёлке Бяудэ, который находится в трёх километрах от Майского, нет детского сада. Кроме того, у педагога для больного ребёнка не будет возможности приезжать для домашних занятий, а отцу семейства придётся пешком добираться до автотрассы, чтобы попасть на работу в посёлок Ванино.

Администрация посёлка Майского подала на Михальских в суд, чтобы те освободили помещение, которое изымают для муниципальных нужд. Однако решение оказалось в пользу семьи. Активисты взяли ситуацию на особый контроль, направили письма в адрес краевых и муниципальных властей, чтобы там прокомментировали ситуацию и дали ей правовую оценку.

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