Омские товары начали продавать в Китае
В КНР открылся магазин одежды одной из омских трикотажных фабрик.
В КНР открылся магазин одежды одной из омских трикотажных фабрик.
Омские товары начали продавать в Китае. Об этом сообщает
В городе Хайлар открылся магазин одежды одной из омских трикотажных фабрик. Открыть торговую точку удалось в результате работы Торгового дома «Омский», открытого по инициативе и при поддержке мэрии в июле в Маньчжурской
«Торговый дом не только успешно развивается и расширяет границы своей деятельности, но и создает новые условия предпринимателям для продвижения своей продукции, — говорит директор департамента городской экономической политики администрации Омска Ольга Парфенова. — Сегодня на его площадях представлено около 300 наименований товаров от 18 омских предприятий. Объем реализации за прошедшие три месяца составил более одного миллиона юаней».
Отметим, на в Китае продают омские муку, макароны, кондитерские изделия, чипсы, компотные смеси, семечки, сухари, баранки, сок, питьевая вода, квас, мороженое, растительные масла, консервированные овощи, фрукты и многое другое. А также непродовольственные товары: бытовая химия, женская и детская одежда, товары для новорожденных.