Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Смерть Марьянова заставила Минздрав поменять работу «скорой»
"Никогда не говори никогда": премьер Украины о закупках газа у РФ
Какие продукты вызывают рак: мифы и реальность
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Приговоренный к смерти писатель Рушди: в Европе огромные перемены
Наряд первой леди Франции заставил говорить о себе
В Донецке произошел взрыв, не похожий на артиллерию - СМИ
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Синоптики: европейская часть РФ окажется в «мешке холода»
В тяжелом состоянии госпитализирован актер Бузылев
Фоторепортажи
10Открытие Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
08:10 (мск), источник: АиФ Омск

Омские товары начали продавать в Китае

В КНР открылся магазин одежды одной из омских трикотажных фабрик.

Омские товары начали продавать в Китае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В городе Хайлар открылся магазин одежды одной из омских трикотажных фабрик. Открыть торговую точку удалось в результате работы Торгового дома «Омский», открытого по инициативе и при поддержке мэрии в июле в Маньчжурской китайско-российской зоне беспошлинной торговли и туризма.

«Торговый дом не только успешно развивается и расширяет границы своей деятельности, но и создает новые условия предпринимателям для продвижения своей продукции, — говорит директор департамента городской экономической политики администрации Омска Ольга Парфенова. — Сегодня на его площадях представлено около 300 наименований товаров от 18 омских предприятий. Объем реализации за прошедшие три месяца составил более одного миллиона юаней».

Отметим, на в Китае продают омские муку, макароны, кондитерские изделия, чипсы, компотные смеси, семечки, сухари, баранки, сок, питьевая вода, квас, мороженое, растительные масла, консервированные овощи, фрукты и многое другое. А также непродовольственные товары: бытовая химия, женская и детская одежда, товары для новорожденных.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Яд в доме. Как защитить ребёнка от отравления?
СМИ узнали подробности перестрелки в чеченской Росгвардии
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
«Эхо Москвы» опубликовало видео прохода нападавшего через охрану
Российский военный случайно убил сослуживца в Армении
ФИФА назвала лучшего футболиста года
КПРФ собирается праздновать 100-летие революции целую неделю
«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России по футболу
Спорт
«Локомотив» — первый В РФПЛ смена лидера — «Локомотив» победил «Краснодар» и догнал «Зенит». По дополнительным показателям перед выездом в Петербург красно-зеленые занимают первое место
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Реновация принесет Москве 30 млн тонн отходов
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь