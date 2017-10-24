Омские товары начали продавать в Китае. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В городе Хайлар открылся магазин одежды одной из омских трикотажных фабрик. Открыть торговую точку удалось в результате работы Торгового дома «Омский», открытого по инициативе и при поддержке мэрии в июле в Маньчжурской китайско-российской зоне беспошлинной торговли и туризма.

«Торговый дом не только успешно развивается и расширяет границы своей деятельности, но и создает новые условия предпринимателям для продвижения своей продукции, — говорит директор департамента городской экономической политики администрации Омска Ольга Парфенова. — Сегодня на его площадях представлено около 300 наименований товаров от 18 омских предприятий. Объем реализации за прошедшие три месяца составил более одного миллиона юаней».