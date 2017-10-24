Почти 2,5 миллиарда рублей выделено на ремонт ростовских дорог

Реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» в Ростовской области в этом году подходит к завершению. Он предполагает комплексное развитие транспортной инфраструктуры. Упор сделали на донскую столицу. Это связано с подготовкой к предстоящему Чемпионату мира по футболу. В Ростове в уходящем сезоне отремонтируют свыше ста километров. Выделено почти 2,5 миллиарда рублей. Половина суммы — средства федерального бюджета.