Гольдман: На стройке променада в Светлогорске работает 180−190 человек
Объект должны завершить к лету 2018 года.
Объект должны завершить к лету 2018 года.
В Светлогорске продолжают работы по строительству променада от солнечных часов до спуска у лагеря имени Гайдара. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в
«Нас устраивает количество занятых людей на объекте и процесс организации строительства. На сегодняшний день тут работают 180−190 человек. Активно идёт работа над забивкой шпунта, примыканием к старому променаду. Это те вещи, которые нужно выполнить до штормов, пока хорошая погода. В день строители забивают 10 метров шпунта, осталось пройти 200 метров, чтобы завершить эту часть и приступить к сухим работам — бетонированию променада, завозу песка, грунта», — отметил
Гарри Гольдман подчеркнул, что есть
Променад в Светлогорске возводят в рамках развития туристического кластера «Раушен». Длина пешеходной зоны составит 1240 метров. Ширину прилегающего пляжа планируют увеличить от 12 до 30 метров. В отличие от променада в Зеленоградске, основная часть сооружения будет опираться не на сваи, а на слой насыпанного песка.
Откосы вдоль пляжа укрепят и засеют травой. Кроме того, появятся новые лестницы к морю, в том числе у театра эстрады. В общей сложности работы по строительству променада и укреплению склонов обойдутся федеральному бюджету почти в 1,8 миллиарда рублей. Объект вошёл в целевую программу развития региона.