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10:55 (мск), источник: Калининград.Ru

Гольдман: На стройке променада в Светлогорске работает 180−190 человек

Объект должны завершить к лету 2018 года.

В Светлогорске продолжают работы по строительству променада от солнечных часов до спуска у лагеря имени Гайдара. Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального правительства, на объекте работает около 180 человек.

«Нас устраивает количество занятых людей на объекте и процесс организации строительства. На сегодняшний день тут работают 180−190 человек. Активно идёт работа над забивкой шпунта, примыканием к старому променаду. Это те вещи, которые нужно выполнить до штормов, пока хорошая погода. В день строители забивают 10 метров шпунта, осталось пройти 200 метров, чтобы завершить эту часть и приступить к сухим работам — бетонированию променада, завозу песка, грунта», — отметил вице-премьер.

Гарри Гольдман подчеркнул, что есть форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодой, которые приводят к отставанию от графика. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться с Ростуризмом. Строительство объекта планируют завершить к лету 2018 года.

Променад в Светлогорске возводят в рамках развития туристического кластера «Раушен». Длина пешеходной зоны составит 1240 метров. Ширину прилегающего пляжа планируют увеличить от 12 до 30 метров. В отличие от променада в Зеленоградске, основная часть сооружения будет опираться не на сваи, а на слой насыпанного песка.

Откосы вдоль пляжа укрепят и засеют травой. Кроме того, появятся новые лестницы к морю, в том числе у театра эстрады. В общей сложности работы по строительству променада и укреплению склонов обойдутся федеральному бюджету почти в 1,8 миллиарда рублей. Объект вошёл в целевую программу развития региона.

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