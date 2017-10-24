Узбекистан и РФ обсудили возможности строительства домов из дерева

Источник: Uzdaily.uz

Представители Узбекистана посетили производство деревянных домокомплектов из клееного бруса и демонстрационные кварталы деревянных домов, сообщила пресс-служба Лесопромышленного комплекса РФ.

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«То, что привлекает иностранных покупателей в продукции российского лесопромышленного комплекса — это, в первую очередь, качество. Россия зарекомендовала себя как надежный торговый партнер на мировом рынке», — считает статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.

Он отметил, что сотрудничество с Узбекистаном даст российскому ЛПК новый импульс к развитию.

Заместитель председателя правления «Узагротехсаноатхолдинг» Cаидабосс Сайдаминов отметил, что Узбекистан заинтересован в поставках лесопромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью из России.

По его мнению, Узбекистан и РФ страны должны наладить сотрудничество в области технологий деревянного домостроения.