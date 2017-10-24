Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает Узбекистан ратифицировать Монреальскую конвенцию, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.

Как сообщает пресс-служба национальной авиакомпании «Узбекские авиалинии», состоялась встреча с делегацией IATA во главе с региональным менеджером организации по Центральной Азии Джорданом Карамалаковым.

«В ходе встречи региональный менеджер IATA предложил рассмотреть вопрос ратификации Монреальской конвенции как более современную и совершенную правовую основу унификации вопросов определения ответственности авиакомпаний перед пассажирами. Это позволит на равных конкурировать с авиакомпаниями других стран, ратифицировавших эту конвенцию», — уточнили в «Узбекских авиалиниях».

В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы открытия в Ташкенте регионального представительства международной системы взаиморасчетов на авиационном транспорте Billing and Settlement Plan (BSP), предоставления консалтинговых услуг при модернизации аэропортов Узбекистана и организации обучения персонала «Узбекских авиалиний», сообщили в авиакомпании.

НАК «Узбекские авиалинии» — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.

Монреальская конвенция 1999 года представляет собой пересмотренный вариант документов Варшавской системы, принятой в 1929 году, и используется для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок с учетом изменений, связанных с развитием технического прогресса. В частности, для авиакомпаний предусматривается возможность оформления электронного перевозочного документа для грузовых перевозок.