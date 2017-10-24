IATA призывает Узбекистан ратифицировать Монреальскую конвенцию
Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок позволит на равных конкурировать с авиакомпаниями других стран, ратифицировавших эту конвенцию.
Монреальская конвенция для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок позволит на равных конкурировать с авиакомпаниями других стран, ратифицировавших эту конвенцию.
ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призывает Узбекистан ратифицировать Монреальскую конвенцию, которая устанавливает ряд новых правил в сфере международных авиаперевозок.
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«В ходе встречи региональный менеджер IATA предложил рассмотреть вопрос ратификации Монреальской конвенции как более современную и совершенную правовую основу унификации вопросов определения ответственности авиакомпаний перед пассажирами. Это позволит на равных конкурировать с авиакомпаниями других стран, ратифицировавших эту конвенцию», — уточнили в «Узбекских авиалиниях».
В ходе переговоров стороны также обсудили вопросы открытия в Ташкенте регионального представительства международной системы взаиморасчетов на авиационном транспорте Billing and Settlement Plan (BSP), предоставления консалтинговых услуг при модернизации аэропортов Узбекистана и организации обучения персонала «Узбекских авиалиний», сообщили в авиакомпании.
НАК «Узбекские авиалинии» — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.
Монреальская конвенция 1999 года представляет собой пересмотренный вариант документов Варшавской системы, принятой в 1929 году, и используется для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок с учетом изменений, связанных с развитием технического прогресса. В частности, для авиакомпаний предусматривается возможность оформления электронного перевозочного документа для грузовых перевозок.
Изменения также предусматривают приведение в соответствие с конвенцией сроков предъявления к перевозчику претензий и требований о возмещении вреда в случаях повреждения (порчи, утраты) багажа, груза, почты и исчисления исковой давности. В настоящее время участниками Монреальской конвенции являются около 130 государств. Россия присоединилась к конвенции с 21 августа этого года.