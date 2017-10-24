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09:00 (мск), источник: ТАСС

Новосибирская область подаст две заявки на конкурс лучших практик по благоустройству

Речь идет о проектах реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске и парка в поселке Кольцово.

НОВОСИБИРСК, 24 октября. /ТАСС/. Два проекта по благоустройству готова представить Новосибирская область на всероссийский конкурс лучших практик в рамках создания комфортной городской среды. Как сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, это будут проекты реконструкции Михайловской набережной в Новосибирске и парка в поселке Кольцово.

«Принято решение по двум объектам, направить на конкурс лучших практик проект Михайловской набережной и проект общественного пространства парка в Кольцово. Это минимум, дальше мы еще посмотрим. Конкурс даст нам известность и возможность в хорошем смысле прославиться по новым проектам», — заявил Сёмка.

Набережная Оби в Новосибирске вошла в приоритетный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», рассчитанный на реализацию в течение ближайших двух лет. Общая стоимость проекта оценивается в сумму порядка 230 млн рублей. В 2017 году на первый этап реконструкции выделено порядка 120 млн рублей. Благоустройство лесопарковой зоны отдыха парка «Кольцово» проходит в рамках реализации проекта по поддержке обустройства мест массового отдыха, на этот проект в Новосибирской области в целом выделено 10 млн рублей.

Конкурс на лучшие проекты в рамках создания комфортной городской среды проходит по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Регионы могут представить заявки в 13 категориях. Конкурсная комиссия будет состоять из экспертов профильного совета Минстроя России по городской среде. Итоги подведут в феврале 2018 года, лучшие проекты будут занесены в федеральный реестр лучших практик.

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