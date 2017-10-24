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08:46 (мск), источник: NewsKo

Схема теплоснабжения Перми до 2030 года признана законной

Доводы Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» были признаны не обоснованными.

23 октября Арбитражный суд Пермского края признал законными действия администрации Перми по утверждению проекта актуализированной схемы теплоснабжения города до 2030 г., а также присвоение ООО «Пермская сетевая компания» (ПСК) статуса единой теплоснабжающей организации.

Таким образом, в ходе повторного рассмотрения дела, суд детально рассмотрел все аспекты разработки главного «теплового» документа краевой столицы, и принял обоснованное решение. Доводы истцов из Ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» были признаны не обоснованными.

В ООО «ПСК» отмечают, что схема теплоснабжения Перми была утверждена Минэнерго РФ № 414 в июне 2015 г. в полном соответствии с ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и постановлению правительства РФ № 808 «Об организации теплоснабжения». Согласно схеме, была утверждена единая теплоснабжающая организация (ЕТО), которая несёт эксплуатационную и договорную нагрузку по обеспечению тепловой энергией потребителей. В Перми функции ЕТО выполняет ООО «ПСК», эксплуатирующее тепловые сети с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности — это обязательное условие для ЕТО, предусмотренное законом. Подобный подход сегодня применяется для всех крупных городов России, где на ЕТО возложены задачи по реализации утвержденной стратегии развития инфраструктуры теплоснабжения города.

«Таким образом, схема теплоснабжения — не политический, а сугубо технический, процедурный документ, определяющий долгосрочный план развития объектов теплоэнергетики Перми, — отмечают в ООО “ПСК”. — В первую очередь, это реконструкция теплосетей, теплоснабжение потребителей с более эффективных объектов когенерации, например, с новых энергоблоков пермских ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9, и, самое главное, — адресные изменения на проблемных участках теплоснабжения. Данные программы, при этом, реализуются в рамках утвержденных тарифных решений — без изменения размера платы граждан за коммунальные услуги сверх предельного индекса. Главная цель этих мероприятий — повышение качества обеспечения коммунальными услугами конечных потребителей — жителей Перми».

По информации пресс-службы администрации Перми

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