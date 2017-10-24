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08:44 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске собираются скрестить автобусников с троллейбусниками

Двух муниципальных банкротов сливают в одного.

Источник: Хабаровский край сегодня

Ситуация с муниципальным «Хабаровским пассажирским автотранспортным предприятием № 1», находящимся в состоянии банкротства, по-прежнему остаётся в подвешенном состоянии.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель первичной профсоюзной организации МУП ХПАТП-1 Василий Остапенко, одним из вариантов выхода из тупика может стать объединение с другим МУПом — «Горэлектротранс», в которое вошло движимое и недвижимое имущество обанкротившегося городского «Трамвайно-троллейбусного управления».

— Директор «Горэлектротранса» Николай Илющенко всю неделю проявлял активность и агитировал наш коллектив войти во вновь созданное предприятие, но конкретно сейчас у меня нет ни положения, ни планов, как это будет, ни даже предварительных данных о предлагаемых условиях труда наших водителей и кондукторов, — говорит Василий Остапенко. — Почему просто не создать новое пассажирское автотранспортное предприятие, как нам говорил заместитель мэра Хабаровска Сергей Афанасьев? Почему автобусники должны идти в «Горэлетротранспорт», меня даже само название удивляет — у нас было 36 маршрутов, осталось 11, остальные отдали коммерсантам, а трамваи и троллейбусы обслуживают всего 7. Мне кажется, всё это делается специально, чтобы ликвидировать муниципальный автотранспорт транспорт и передать освободившиеся маршруты коммерсантам.

Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», вопрос о прекращении деятельности ХПАТП-1 был поднят в начале октября, когда стало известно об аресте расчётного счета предприятия и возможном сокращении 900 рабочих мест, из-за чего профсоюз даже попытался провести акцию протеста. К решению проблем муниципального предприятия подключились и депутаты краевой Думы.

— Главное — чтобы коллектив сохранился и люди на остановках не страдали, а могли уехать спокойно, — высказал свою точку зрения на сложный вопрос заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев. — Я за то, чтобы сохранить муниципальное предприятие.

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 В Хабаровске собираются скрестить автобусников с троллейбусниками
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