В Хабаровске собираются скрестить автобусников с троллейбусниками
Двух муниципальных банкротов сливают в одного.
Двух муниципальных банкротов сливают в одного.
Ситуация с муниципальным «Хабаровским пассажирским автотранспортным предприятием № 1», находящимся в состоянии банкротства,
Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» председатель первичной профсоюзной организации МУП ХПАТП-1 Василий Остапенко, одним из вариантов выхода из тупика может стать объединение с другим МУПом — «Горэлектротранс», в которое вошло движимое и недвижимое имущество обанкротившегося городского «Трамвайно-троллейбусного управления».
— Директор «Горэлектротранса» Николай Илющенко всю неделю проявлял активность и агитировал наш коллектив войти во вновь созданное предприятие, но конкретно сейчас у меня нет ни положения, ни планов, как это будет, ни даже предварительных данных о предлагаемых условиях труда наших водителей и кондукторов, — говорит Василий Остапенко. — Почему просто не создать новое пассажирское автотранспортное предприятие, как нам говорил заместитель мэра Хабаровска Сергей Афанасьев? Почему автобусники должны идти в «Горэлетротранспорт», меня даже само название удивляет — у нас было 36 маршрутов, осталось 11, остальные отдали коммерсантам, а трамваи и троллейбусы обслуживают всего 7. Мне кажется, всё это делается специально, чтобы ликвидировать муниципальный автотранспорт транспорт и передать освободившиеся маршруты коммерсантам.
Как сообщало ИА «Хабаровский край сегодня», вопрос о прекращении деятельности ХПАТП-1 был поднят в начале октября, когда стало известно об аресте расчётного счета предприятия и возможном сокращении 900 рабочих мест,
— Главное — чтобы коллектив сохранился и люди на остановках не страдали, а могли уехать спокойно, — высказал свою точку зрения на сложный вопрос заместитель председателя Законодательной думы Хабаровского края Юрий Матвеев. — Я за то, чтобы сохранить муниципальное предприятие.