В Хабаровске собираются скрестить автобусников с троллейбусниками

— Директор «Горэлектротранса» Николай Илющенко всю неделю проявлял активность и агитировал наш коллектив войти во вновь созданное предприятие, но конкретно сейчас у меня нет ни положения, ни планов, как это будет, ни даже предварительных данных о предлагаемых условиях труда наших водителей и кондукторов, — говорит Василий Остапенко. — Почему просто не создать новое пассажирское автотранспортное предприятие, как нам говорил заместитель мэра Хабаровска Сергей Афанасьев? Почему автобусники должны идти в «Горэлетротранспорт», меня даже само название удивляет — у нас было 36 маршрутов, осталось 11, остальные отдали коммерсантам, а трамваи и троллейбусы обслуживают всего 7. Мне кажется, всё это делается специально, чтобы ликвидировать муниципальный автотранспорт транспорт и передать освободившиеся маршруты коммерсантам.