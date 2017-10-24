В Узбекистане придумали, как убрать спекулянтов с дехканских базаров

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На всех крупных дехканских рынках и в жилых массивах страны в ближайшее время будут созданы специализированные торговые павильоны «Хизмат-беминнат», которые займутся торговлей сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.

Это решение предусмотрено постановлением президента Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Документ обязал местные власти на уровне администраций городов, районов и областей оказать содействие в передаче на безвозмездной основе торговых мест на территориях рынков и жилых массивов в населенных пунктах под строительство специализированных торговых павильонов «Хизмат-беминнат».

Они будут возводиться с использованием легких конструкций для организации круглогодичной продажи населению разнообразной сельскохозяйственной продукции и других продовольственных товаров по доступным ценам. Снижение цены планируется достичь за счет организации закупок сельхозпродукции непосредственно у производителей без посредников по принципу «поле-магазин».

По оценкам экспертов, появление новых торговых павильонов позволит рыночными методами убрать с базаров спекулянтов, которые значительно завышают цены на сельскохозяйственную продукцию, особенно в зимний период. Единственная проблема — смогут ли власти не только создать достаточное число торговых точек, чтобы избежать ажиотажа и огромных очередей, но и обеспечить их необходимыми объемами продукции.