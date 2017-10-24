Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера заявила о споре с Минобороны
Посольство РФ назвало «гнусными» таблички в Литве у памятников
Суд вынес приговор виновному в смерти участника группы «Любэ»
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Эксперт поведал о проблеме негатива к мэрии Москвы
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
09:07 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане придумали, как убрать спекулянтов с дехканских базаров

Постановление президента Шавката Мирзиёева обязывает местные власти оказывать содействие в передаче на безвозмездной основе торговых мест на территориях рынков и жилых массивов в населенных пунктах под строительство специализированных торговых павильонов «Хизмат-беминнат».

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 24 окт — Sputnik. На всех крупных дехканских рынках и в жилых массивах страны в ближайшее время будут созданы специализированные торговые павильоны «Хизмат-беминнат», которые займутся торговлей сельскохозяйственной продукцией по доступным ценам.

Это решение предусмотрено постановлением президента Узбекистана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Читайте также
Узбекистан намерен решить проблемы с дефицитом собственной картошки

Документ обязал местные власти на уровне администраций городов, районов и областей оказать содействие в передаче на безвозмездной основе торговых мест на территориях рынков и жилых массивов в населенных пунктах под строительство специализированных торговых павильонов «Хизмат-беминнат».

Они будут возводиться с использованием легких конструкций для организации круглогодичной продажи населению разнообразной сельскохозяйственной продукции и других продовольственных товаров по доступным ценам. Снижение цены планируется достичь за счет организации закупок сельхозпродукции непосредственно у производителей без посредников по принципу «поле-магазин».

По оценкам экспертов, появление новых торговых павильонов позволит рыночными методами убрать с базаров спекулянтов, которые значительно завышают цены на сельскохозяйственную продукцию, особенно в зимний период. Единственная проблема — смогут ли власти не только создать достаточное число торговых точек, чтобы избежать ажиотажа и огромных очередей, но и обеспечить их необходимыми объемами продукции.

Напомним, что в Узбекистане в прошлом году объем валовой продукции аграрного сектора достиг 47,4 триллиона сумов. Всего в стране было произведено 8,2 миллиона тонн зерна, 2,9 миллиона тонн картофеля, 11,2 миллиона тонн овощей, свыше 3 миллионов тонн плодов и ягод, 1,7 миллиона тонн винограда, 2 миллиона тонн бахчевых и 2,9 миллиона тонн хлопка-сырца.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Ташкенте произошло разбойное нападение на группу иностранцев
Доллар и евро ведут себя разнонаправленно по отношению к суму
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь