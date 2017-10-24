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08:49 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске капитально отремонтировали лишь 10 домов

Это 7,5% от запланированного объема. По краю ситуация лишь немного лучше.

Работы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Красноярске полностью выполнены лишь в 10 домах, что составляет 7,5% от запланированного объема (133 дома). Это следует из ответа генерального директора регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Нины Авдеевой на запрос вице-спикера Законодательного Собрания края Алексея Кулеша.

По информации Авдеевой, в целом по краю на 16 октября 2017 года отремонтировано 75 домов из 270 запланированных (примерно 27,8%). Это касается всех 13 городов, где полномочия на выполнение этих работ были переданы муниципальным управлениям капитального строительства.

В Фонде капремонта пояснить столь низкую эффективность УКСов не смогли, пообещав прокомментировать ситуацию позже.

«Основная проблема заключается в том, что переданные УКСам полномочия не были подкреплены соответствующим финансированием, —считает Алексей Кулеш, — сыграла свою роль и недостаточная квалификация сотрудников этих управлений».

Добавим, что на нужды капитального ремонта многоквартирных домов в Красноярском крае в этом году было запланировано потратить 3,4 млрд рублей.

Подробный материал о капитальном ремонте в Красноярском крае появится на Newslab.ru 25 октября.

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