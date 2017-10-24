«Уфаводоканал» сообщил об отключении холодной воды 26 октября
УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении холодной воды 26 октября для проведения ремонтных работ.
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УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении холодной воды 26 октября для проведения ремонтных работ.
26 октября в Калининском районе холодную воду отключат с 10 до 20 часов по следующим адресам: