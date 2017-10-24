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09:22 (мск), источник: ИА Башинформ

«Уфаводоканал» сообщил об отключении холодной воды 26 октября

УФА, 24 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о плановом отключении холодной воды 26 октября для проведения ремонтных работ.

26 октября в Калининском районе холодную воду отключат с 10 до 20 часов по следующим адресам:

  • ул. Петрозаводская, 8а, 10, 10а, 10б, 10 В, 12, 14, 14а;.
  • ул. Сельская Богородская, 15, 15б, 15 В, 15 г, 15д;.
  • ул. Байкальская, 75а, 108, 110, 122, 123, 124, 126, 127.
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