Экспорт рыбы из Приморья увеличился почти на 20%

Экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, серьезный рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы. По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами Приморского края и экспортированных в зарубежные государства, за девять месяцев составил более 500 тысяч тонн. Рост составил 18,2% к уровню прошлого года.