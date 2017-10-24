Экспорт рыбы из Приморья увеличился почти на 20%
Экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на
Отметим, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что сейчас одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других, — подчеркнул глава региона.
Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.