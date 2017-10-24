Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
СМИ узнали, почему сотрудник Росгвардии напал на сослуживцев
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Актриса Даниель Дарье умерла в возрасте 100 лет
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Сосиски и картошка фри: Галкин показал еду их с Пугачевой детей
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Вассерман: главную проблему Кремля на выборах решит Собчак
Прогремел взрыв: необычный залп у Донецка - СМИ
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
09:13 (мск), источник: Вести Приморье

Экспорт рыбы из Приморья увеличился почти на 20%

Экспорт рыбы и морепродуктов, добытых приморскими рыбаками, составил полмиллиона тонн. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, серьезный рост произошел в основном за счет увеличения поставок на экспорт мороженой рыбы. По данным Дальневосточного таможенного управления, экспорт рыбы и морепродуктов, добытых рыбопромысловыми судами Приморского края и экспортированных в зарубежные государства, за девять месяцев составил более 500 тысяч тонн. Рост составил 18,2% к уровню прошлого года.

Источник: Вести Приморье

Отметим, ранее врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко заявил, что сейчас одна из главных задач — снижение стоимости рыбы для жителей края. Другое важное направление работы — восстановление прибрежного рыболовства, обновление рыбопромыслового флота. Приморье — исторически рыбный край, здесь есть много возможностей для развития предприятий береговой переработки, аквакультуры и других, — подчеркнул глава региона.

Приморские рыбаки вносят серьезный вклад в продовольственную безопасность страны. Около 20% общероссийского вылова обеспечивает наш край. Более того, треть всей выловленной на Дальнем Востоке рыбы приходится на Приморье.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Каннибала задержали с печенью убитого соседа в кармане
Перед смертью Марьянов лечился от алкоголизма в нелегальной клинике. Видео
Опрос: Октябрьская революция не вызывает гордости у россиян
Посольство РФ обвинило США в вывозе консульского архива
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Уильяму Браудеру разрешили въехать в США
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь