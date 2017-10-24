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09:09 (мск), источник: Вести Приморье

Безналичный расчет появится во владивостокских автобусах. Видеорепортаж Марии Ежевской

Владивостокцы смогут оплачивать проезд в автобусе с помощью мобильного приложения и банковских карт. Специальным оборудованием уже оснастили полсотни автобусов. Когда не нужно будет считать мелочь, чтобы заплатить за проезд?

Источник: Вести Приморье

Планшет, аппарат и приложение для считывания платы. Современные технологии появляются и в общественном транспорте Владивостока. Южнокорейская инвестиционная компания внедряет новинки. Первые кэшбоксы уже появились в муниципальном транспорте.

Сергей Гунько, водитель: «Вот, видите, сверху огоньки, сюда можно приложить, и система считает. Безналичка — это же удобно. А в час пик, представляете, как сдачу давать! А кто-то еще тысячи достает».

Заплатить можно будет за одного человека, группу, и даже «подарить» поездку. Программа покажет и где автобус, а также, когда он подъедет к остановке.

— И так и так удобно.

— В будущем, конечно, это будет удобно потому, что проще. Но нашему возрасту это не нужно.

— Мелочь — это не так удобно, как электронные деньги. Нашему поколению безналичный расчет удобней.

В тестовом режиме оборудование заработает в конце октября. Пока же идет его настройка.

Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта Владивостока: «Планируется карта проезда, банковские карты и приложение на смартфонах и смарт-часах».

Программа для гаджетов уже выпущена. Придутся ли новые технологии горожанам по душе, покажет время. Пока же все попытки ввести безналичный расчет в транспорте успехом не увенчались.

Карты «Дельфин» во Владивостоке не прижились. Стоили они порядка 70 рублей, да терминалы в автобусах часто оказывались неисправны. Мобильный телефон, банковская карта сейчас есть практически у каждого. Остается надеяться, что новая система будет надежней. Да и привычную мелочь отменять не планируют.

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