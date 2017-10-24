Свердловская область дарит Екатеринбургу паркинг ценой в полмиллиарда

Данный объект стоимостью 652,9 млн. рублей был возведен на средства областного бюджета в рамках подготовки к ЧМ-2018.

«В преддверии чемпионата мира правительство считает целесообразным передать парковку в собственность администрации Екатеринбурга, на которую ФИФА и оргкомитетом “Россия-2018” возложена обязанность предоставления достаточного количества парковок у стадиона на время игр ЧМ», — пояснил членам комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских.