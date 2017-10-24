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09:25 (мск), источник: ЕАН

Свердловская область дарит Екатеринбургу паркинг ценой в полмиллиарда

Правительство Свердловской области просит областных депутатов безвозмездно передать в собственность Екатеринбурга подземной двухуровневой автостоянке на 439 мест под улицей Татищева.

Данный объект стоимостью 652,9 млн. рублей был возведен на средства областного бюджета в рамках подготовки к ЧМ-2018.

«В преддверии чемпионата мира правительство считает целесообразным передать парковку в собственность администрации Екатеринбурга, на которую ФИФА и оргкомитетом “Россия-2018” возложена обязанность предоставления достаточного количества парковок у стадиона на время игр ЧМ», — пояснил членам комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности и.о. главы МУГИСО Сергей Сосновских.

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