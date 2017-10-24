Молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро
Нацбанк установил на сегодня, 24 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.
Нацбанк установил на сегодня, 24 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.
Так, Нацбанк Молдовы установил официальный обменный курс на уровне 17,3227 лея за один доллар (-0,61 бана) и 20,3447 лея (-11,29 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,3288 лея за один доллар и 20,4576 лея за один евро.
Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6518 лея за 1 гривну, 4,4242 лея за румынский лей и 0,3014 лея за 1 российский рубль.