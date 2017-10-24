Молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро

Так, Нацбанк Молдовы установил официальный обменный курс на уровне 17,3227 лея за один доллар (-0,61 бана) и 20,3447 лея (-11,29 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,3288 лея за один доллар и 20,4576 лея за один евро.