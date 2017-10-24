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09:13 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро

Нацбанк установил на сегодня, 24 октября, официальный курс валют согласно которому молдавский лей укрепился по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 57.4706   -0.04 € 67.5567   -0.34 ММВБ: $ 57.5550   +0.01 € 67.6225   +0.03
Источник: Actualitati.md

Так, Нацбанк Молдовы установил официальный обменный курс на уровне 17,3227 лея за один доллар (-0,61 бана) и 20,3447 лея (-11,29 бана) за евро, тогда как днем ранее он составлял, соответственно, 17,3288 лея за один доллар и 20,4576 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6518 лея за 1 гривну, 4,4242 лея за румынский лей и 0,3014 лея за 1 российский рубль.

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