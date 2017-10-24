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09:34 (мск), источник: ЕАН

Ельцин Центр погасит проценты по кредиту квадратными метрами

Ельцин Центр не рассчитался со Свердловской областью по процентам, которые были начислены по кредиту, полученному от региона, сообщает свердловское Заксобрание.

Как сообщил на заседании комитета Заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Сосновских, в счет погашения этих процентов Ельцин Центр передаст региону помещения площадью 652 кв. м.

Правда, пользоваться ими все равно будет сам центр.

«После принятия их в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду “Президентский центр Б. Н. Ельцина” на неопределенный срок в безвозмездное пользование — для осуществления фондом уставной деятельности», — уточняется в релизе.

Члены комитета одобрили эту многоходовую сделку. Но окончательное решение будет принято на очередном заседании Заксобрания.

Напомним, Ельцин Центр недавно объявил, что рассчитался со Свердловской областью по кредиту в 2 млрд рублей. Погасить его помогли благотворители.

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