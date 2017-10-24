Ельцин Центр погасит проценты по кредиту квадратными метрами

Как сообщил на заседании комитета Заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности исполняющий обязанности министра по управлению госимуществом Сергей Сосновских, в счет погашения этих процентов Ельцин Центр передаст региону помещения площадью 652 кв. м.

Правда, пользоваться ими все равно будет сам центр.

«После принятия их в госказну Свердловской области помещения предлагается передать фонду “Президентский центр Б. Н. Ельцина” на неопределенный срок в безвозмездное пользование — для осуществления фондом уставной деятельности», — уточняется в релизе.

Члены комитета одобрили эту многоходовую сделку. Но окончательное решение будет принято на очередном заседании Заксобрания.