«Красноярский хлеб» заявил о выходе из кризиса

Пресс-служба компании «Красноярский хлеб» сегодня распространило сообщение, что предприятие находится в стадии выхода из кризиса. Напомним, накануне стало известно, что Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Красноярский хлеб». Временным управляющим назначен Дмитрий Искандиров, которому предстоит проанализировать состояние предприятия и сформировать список кредиторов. Информация опубликована на официальном сайте арбитража.

Как заявили в компании, «процедура внешнего наблюдения является шагом к полному финансовому оздоровлению предприятия, в рамках которого планируется погашение задолженности, сформировавшейся в период с 2014—2016 годы в размере 125 млн рублей».

Как оказалось, с января 2017 года ООО «Кедр Инвест» приступило к финансовому оздоровлению Группы кампаний «Красноярский хлеб». По итогам девяти месяцев антикризисного управления стабилизировано производство, полностью погашена просроченная задолженность по заработной плате, в полном объеме погашена просроченная задолженность по оплате энергоносителей.

«Финансовое оздоровление рассчитано на три года и включает в себя развитие производства, изменение мотивационной модели для сотрудников кампании, управление затратами и заключение соглашений со всеми заинтересованными лицами и организациями», — пояснили в пресс-службе.