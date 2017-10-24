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09:36 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Красноярский хлеб» заявил о выходе из кризиса

Предприятие уже обновило ассортимент.

Пресс-служба компании «Красноярский хлеб» сегодня распространило сообщение, что предприятие находится в стадии выхода из кризиса. Напомним, накануне стало известно, что Арбитражный суд ввел процедуру наблюдения в отношении ПАО «Красноярский хлеб». Временным управляющим назначен Дмитрий Искандиров, которому предстоит проанализировать состояние предприятия и сформировать список кредиторов. Информация опубликована на официальном сайте арбитража.

Как заявили в компании, «процедура внешнего наблюдения является шагом к полному финансовому оздоровлению предприятия, в рамках которого планируется погашение задолженности, сформировавшейся в период с 2014—2016 годы в размере 125 млн рублей».

Как оказалось, с января 2017 года ООО «Кедр Инвест» приступило к финансовому оздоровлению Группы кампаний «Красноярский хлеб». По итогам девяти месяцев антикризисного управления стабилизировано производство, полностью погашена просроченная задолженность по заработной плате, в полном объеме погашена просроченная задолженность по оплате энергоносителей.

«Финансовое оздоровление рассчитано на три года и включает в себя развитие производства, изменение мотивационной модели для сотрудников кампании, управление затратами и заключение соглашений со всеми заинтересованными лицами и организациями», — пояснили в пресс-службе.

Также там добавили, что согласно новой стратегии развития оптимизирован и обновлен ассортимент выпускаемой продукции, расширены каналы сбыта.

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