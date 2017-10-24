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09:37 (мск), источник: Восток Медиа

В Комсомольске-на-Амуре сдали первый дом для детей-сирот

Строительство обошлось в сумму больше 66 миллионов рублей.

Источник: Восток Медиа

В Комсомольске в эксплуатацию ввели в эксплуатацию многоквартирный дом для детей-сирот. Строение торжественно сдали сегодня, 24 октября, сейчас это первое подобное здание в городе.

Пятиэтажный панельный жилой дом находится на улице Гагарина, 18. Строительство здания на 78 квартир провели по программе «Обеспечение жильём детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей». Из федерального и краевого бюджета на новостройку направили больше 66 миллионов рублей.

На церемонии ввода жилого дома в эксплуатацию глава Комсомольска-на-Амуре Андрей Климов отметил, что сдаваемая новостройка уникальна, потому что такое жильё появилось впервые. Как сообщает пресс-служба администрации города, в ведомстве и в правительстве края прорабатывают вопрос о строительстве ещё нескольких домов для детей-сирот в следующем году. Если эти планы реализуются, то в ближайшие два года всех стоящих в очереди горожан удастся расселить.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что закладывать фундамент здания строители начали в октябре прошлого года. Дом для детей-сирот возводился из материалов нового поколения, утеплённых и энергосберегающих, которые доставляли из Хабаровска. В очереди на жильё в городе сейчас стоят 350 человек из этой социальной категории.

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