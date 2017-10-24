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10:03 (мск), источник: СуперОмск

В омском Минприроды насчитали десятки тысяч погибших из-за АЧС свиней

В ведомстве подвели предварительные итоги работы по недопущению распространения опасного вируса.

Так, за все время неблагополучной обстановки по АЧС в Омской области было отчуждено 20 463 головы свиней, что составило 1 273 334 кг в живом весе. В 32 очагах и трех инфицированных объектах в 12 районах области на сегодняшний день отменены ограничительные мероприятия. Два очага в деревне Миролюбовка Москаленского района находятся в режиме карантина, снять который планируется 10 ноября.

За период с 11 июля по 23 октября 2017 года в Омской областной ветлаборатории было исследовано 2825 проб, среди которых была продукции животноводства и материалы от самих свиней. Генетический материал вируса африканской чумы свиней был найден в 173 пробах из 29 населенных пунктов, трех инфицированных объектов и ИК-8, в 13 районах области, а также в Омске.

Также были исследованы 48 проб от диких кабанов из 11 районов региона, однако все они оказались отрицательными.

Пострадавшим жителям за отчужденное поголовье производятся компенсационные выплаты из резервного фонда облправительства. На сегодняшний день выплачено уже 92,6 млн рублей, заявили в пресс-службе Минприроды Омской области. Владельцам ЛПХ также предложены гуси, утки, индейки и другая птица, а также телята по льготной цене.

На сегодняшний день профилактическая работа по недопущению АЧС продолжается. Ведется разъяснительная работа с гражданами, проверяются рынки, места несанкционированной торговли и придорожные кафе. Жителям раздаются листовки с информацией об опасности АЧС, отметили в ведомстве.

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