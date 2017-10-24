Погашена задолженность по зарплате в размере более 13 млн. рублей работникам ПАО «Труд» в Нижегородской области

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, ведомством была проведена проверка соблюдения законодательства на предприятии по обращению сотрудников ПАО «Труд».

Согласно информации, по результатам проверки перед 336 работниками предприятия была выявлена задолженность в размере 13 млн. рублей. Для погашения руководством компании образовавшейся задолженности прокуратура провела ряд встреч с руководством, внесла предостережение и возбудила дела об административных правонарушениях.

С учетом прокурорского вмешательства собственником предприятия изысканы денежные средства, за счет которых долг перед работниками по зарплате по состоянию на 13 октября погашен полностью.

Ранее сообщалось, что в отношении предприятия не раз подавался иск о банкротстве.

СПРАВКА

Открытое акционерное общество «Труд» — российское предприятие по производству металлоизделий. В 2020 году компания отметит 180 лет со дня основания.