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09:43 (мск), источник: 365info.kz

Прямоугольные монеты выпустили в Казахстане

25 октября в обращении появятся памятные серебряные монеты «proof» качества «Ы. Алтынсарин».

Источник: 365info.kz

Новые монеты номиналом 500 тенге относятся к серии «Изобразительное искусство Казахстана». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК. В дизайне монеты использовано изображение мозаичного панно художников-монументалистов В. Твердохлебова и Ю. Функоринео, размещенное в Национальной академии наук. Монета имеет прямоугольную форму.

Цветовое решение выполнено посредством технологии цветной печати. Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма, прямоугольник 35×45 мм.

Максимальный тираж — 3 000 штук. Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода. Без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК.

Приобрести монеты можно во всех территориальных филиалах Нацбанка и через интернет-магазин регулятора.

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