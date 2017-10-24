Прямоугольные монеты выпустили в Казахстане
25 октября в обращении появятся памятные серебряные монеты «proof» качества «Ы. Алтынсарин».
25 октября в обращении появятся памятные серебряные монеты «proof» качества «Ы. Алтынсарин».
Новые монеты номиналом 500 тенге относятся к серии «Изобразительное искусство Казахстана». Об этом сообщает
Цветовое решение выполнено посредством технологии цветной печати. Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма, прямоугольник 35×45 мм.
Максимальный тираж — 3 000 штук. Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода. Без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК.
Приобрести монеты можно во всех территориальных филиалах Нацбанка и через