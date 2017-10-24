Прямоугольные монеты выпустили в Казахстане

Новые монеты номиналом 500 тенге относятся к серии «Изобразительное искусство Казахстана». Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка РК. В дизайне монеты использовано изображение мозаичного панно художников-монументалистов В. Твердохлебова и Ю. Функоринео, размещенное в Национальной академии наук. Монета имеет прямоугольную форму.



Цветовое решение выполнено посредством технологии цветной печати. Боковая поверхность (гурт) гладкая, без рифлений и надписей. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы, масса — 31,1 грамма, прямоугольник 35×45 мм.



Максимальный тираж — 3 000 штук. Памятные монеты «proof» качества предназначены для продажи по коллекционной стоимости. Они выпускаются в сувенирной упаковке и снабжены номерным сертификатом качества Нацбанка на государственном, русском и английском языках. Обязательны к приему по нарицательной стоимости на всей территории республики по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода. Без ограничения размениваются и обмениваются во всех банках РК.



Приобрести монеты можно во всех территориальных филиалах Нацбанка и через интернет-магазин регулятора.