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10:02 (мск), источник: Sibnovosti.ru

Строительство четвертого моста в Новосибирске может не состояться

Решение о судьбе проекта областные власти должны принять в ближайшее время.

Новосибирские власти могут отказаться от строительства четвертого автомобильного моста через Обь. Сегодня врио губернатора Андрей Травников на встрече с журналистами отметил, что окончательное решение о судьбе этого проекта необходимо принять в ближайшее время. В противном случае регион потеряет возможность претендовать на выделение федерального гранта из средств, собранных с помощью системы «Платон».

«Здесь я не готов озвучивать какие-то решения, требуется вникнуть и понять. Если мы считаем, что этот проект совершенно несвоевременен и не нужен для города, ну, тогда придется честно об этом сказать Министерству транспорта и отказаться от этого гранта в 26 млрд. Если мы считаем, что все-таки проект нужен, но может быть нужно оперативно внести изменения в условия соглашения, компоновку объектов, проектные решения, то тогда будем этим заниматься и подтверждать свою заявку на выделение средств», — заявил Андрей Травников.

При этом врио губернатора Новосибирской области подтвердил, что другое резонансное концессионное соглашение — по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых бытовых отходов — будет разорвано.

«Будем выходить из этих соглашений, расторгать их. Потому что мы так и не нашли возможности внести в них существенные изменения. Поэтому будем расторгать их и выходить на новые концессии», — сообщил врио губернатора.

Как сообщали Sibnovosti.ru, концессионером строительства моста является компания московской группы ВИС. ВИС также контролирует ООО «Экология-Новосибирск» — оператора «мусорной концессии».

В ближайшие недели областным властям необходимо также определиться с судьбой будущего нового хоккейного стадиона. Иначе Новосибирск не сможет претендовать на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

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