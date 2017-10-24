Строительство четвертого моста в Новосибирске может не состояться
Решение о судьбе проекта областные власти должны принять в ближайшее время.
Решение о судьбе проекта областные власти должны принять в ближайшее время.
Новосибирские власти могут отказаться от строительства четвертого автомобильного моста через Обь. Сегодня врио губернатора Андрей Травников на встрече с журналистами отметил, что окончательное решение о судьбе этого проекта необходимо принять в ближайшее время. В противном случае регион потеряет возможность претендовать на выделение федерального гранта из средств, собранных с помощью системы «Платон».
«Здесь я не готов озвучивать
При этом врио губернатора Новосибирской области подтвердил, что другое резонансное концессионное соглашение — по строительству мусоросортировочных комплексов и полигонов твердых бытовых отходов — будет разорвано.
«Будем выходить из этих соглашений, расторгать их. Потому что мы так и не нашли возможности внести в них существенные изменения. Поэтому будем расторгать их и выходить на новые концессии», — сообщил врио губернатора.
Как сообщали Sibnovosti.ru, концессионером строительства моста является компания московской группы ВИС. ВИС также контролирует ООО «Экология-Новосибирск» — оператора «мусорной концессии».
В ближайшие недели областным властям необходимо также определиться с судьбой будущего нового хоккейного стадиона. Иначе Новосибирск не сможет претендовать на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году.