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09:58 (мск), источник: VN.ru

Мэрия Новосибирска отказалась сносить здание автовокзала

На требование общественников снести опасный долгострой в мэрии Новосибирска заявили о намерении решить вопрос возможного завершения реконструкции здания автовокзала.

Решить вопрос о завершении реконструкции автовокзала в Новосибирске пообещал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Георгий Жигульский. Это прозвучало в ответ на требование общественников снести опасного «уродца». Свою позицию чиновник объяснил высокой социальной значимостью объекта и интересами инвесторов, в аренде которых в настоящее время находится и земельный участок под строящимся зданием.

Также из ответа начальника городского департамента транспорта Романа Дронова стало известно, что застройщик МКП «ПАТП-4» обратился в мэрию с просьбой исключить скандальный земельный участок вместе со строящимся зданием автовокзала из хозяйственного ведения предприятия.

Напомним, 5 сентября руководитель общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль» предложил мэрии Новосибирска снести долгострой. К такому кардинальному решению многолетнего вопроса общественника подтолкнуло антисанитарное, а местами опасное содержание территории, в том числе брошенные строительные леса и провисшие электропровода.

После возмущения активистов с многолетней стройплощадки автовокзала, наконец, убрали опасные строительные леса. Застройщик даже покрасил одно из ограждений. «Правда, оно по-прежнему вызывает возмущение прохожих, — говорит руководитель “Гражданского патруля” Ростислав Антонов. — Вдоль деревянного тротуара установлены искореженные, неустойчивые листы металла с торчащими клочками краски. В парке удалили все пни и высадили молодые деревья. Возле уборной автовокзала больше не стоит аммиачного смрада».

Однако самые важные, по мнению общественников, вопросы безопасности и комфорта пассажиров не решены. Так, пассажиры автобусного рейса в аэропорт Толмачево по-прежнему уезжают с обочины дороги (рейс возвращается туда же). Лифт для инвалидов, встроенный в пешеходный надземный переход, до сих пор не работает. На прилегающей территории остались аварийные провода и линии опоры. А количество несанкционированной рекламы на стенах недостроя такое, что эта картинка напоминает гигантскую помойку.

«Первый результат всей этой двухмесячной истории показал несостоятельность нашей власти даже в вопросах благоустройства, не говоря уже о градостроительных, инвестиционных и транспортных проблемах. Мы намерены и дальше отстаивать интересы жителей Новосибирска, их право на благоприятную и комфортную среду», — добавил Ростислав Антонов.

Известно, что сегодня «Гражданский патруль» направил новые жалобы в прокуратуру города и инспекцию государственного строительного надзора. Последние, кстати, после первого обращения выписали застройщику предостережение и рекомендовали содержать строительную площадку надлежащим образом, исключив все риски причинения вреда транспорту и здоровью пассажиров. По мнению правозащитников, неисполнение предписания надзорного органа может грозить автовокзалу приостановлением деятельности на несколько месяцев.

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