В Башкирии хотят снизить плату за увеличение частных земельных участков

В Минэкономразвития для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия сейчас находится проект постановления республиканского правительства, предусматривающий применение при расчете размера платы за увеличение площади земельного участка, находящегося в частной собственности, понижающего коэффициента кадастровой стоимости равного 0,5.

Ознакомиться с текстом проекта постановления можно на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и нормативно-правовых актов органов власти Республики Башкортостан.