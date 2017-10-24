Судоверфь «Звезда» в Приморье впервые получит субсидию

В 2018 году судоверфь должна получить 537,9 млн рублей, в 2019 году — 1,24 млрд руб., в 2020 году — 1,24 млрд руб., в 2021 году — 1,24 млрд руб., а в 2022 году — 568,94 млн руб. Отмечается, что ранее СК «Звезда» субсидии не предоставлялись.