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11:18 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Судоверфь «Звезда» в Приморье впервые получит субсидию

Правительство в 2018—2022 годы планирует выделить судостроительному комплексу «Звезда» субсидию в размере 5,9 млрд рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на портале проектов правовых актов.

Источник: ИТАР-ТАСС

В 2018 году судоверфь должна получить 537,9 млн рублей, в 2019 году — 1,24 млрд руб., в 2020 году — 1,24 млрд руб., в 2021 году — 1,24 млрд руб., а в 2022 году — 568,94 млн руб. Отмечается, что ранее СК «Звезда» субсидии не предоставлялись.

Судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края строят по поручению президента Владимира Путина с 2009 года. Проект реализует консорциум компаний «Роснефти» и «Газпромбанка» в лице совместного предприятия ЗАО «Современные технологии судостроения». Запуск завода намечен на 2018 год. Инвестиции в проект составят 145,5 млрд руб.

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