Судоверфь «Звезда» в Приморье впервые получит субсидию

В 2018 году судоверфь должна получить 537,9 млн рублей, в 2019 году — 1,24 млрд руб., в 2020 году — 1,24 млрд руб., в 2021 году — 1,24 млрд руб., а в 2022 году — 568,94 млн руб. Отмечается, что ранее СК «Звезда» субсидии не предоставлялись.
Судостроительный комплекс «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края строят по поручению президента Владимира Путина с 2009 года. Проект реализует консорциум компаний «Роснефти» и «Газпромбанка» в лице совместного предприятия ЗАО «Современные технологии судостроения». Запуск завода намечен на 2018 год. Инвестиции в проект составят 145,5 млрд руб.