Омская мэрия не может найти деньги на расширение ул. 10 лет Октября

Участок дороги на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ (до музыкального училища им. Шебалина) не будут расширять этой осенью. Горсовет не смог найти деньги на проект, поэтому реконструкцию магистрали отложили. Проект внесли в бюджет на следующие годы. Работы обойдутся городу в 2,5 млн рублей.

«В случае утверждения проекта бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в части затрат на реализацию объекта, департамент сможет выступить заказчиком проектирования и дальнейшего строительства объекта», — цитирует «НГС. Омск» директора департамента строительства Илью Трушникова.