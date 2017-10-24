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10:32 (мск), источник: АиФ Омск

Омская мэрия не может найти деньги на расширение ул. 10 лет Октября

Расширение дороги отложили до более денежных времён.

Участок дороги на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ (до музыкального училища им. Шебалина) не будут расширять этой осенью. Горсовет не смог найти деньги на проект, поэтому реконструкцию магистрали отложили. Проект внесли в бюджет на следующие годы. Работы обойдутся городу в 2,5 млн рублей.

«В случае утверждения проекта бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в части затрат на реализацию объекта, департамент сможет выступить заказчиком проектирования и дальнейшего строительства объекта», — цитирует «НГС. Омск» директора департамента строительства Илью Трушникова.

Напомним, что несколько лет назад при реконструкции улицы 10 лет Октября один из собственников отказался сносить свои здания и потребовал многомиллионную компенсацию. Тогда мэрия решила сузить участок дороги у «Атриум-Кино» длиной 50 метров, теперь же часть земли смогли вернуть в городскую собственность.

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