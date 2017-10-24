Омская мэрия не может найти деньги на расширение ул. 10 лет Октября
Расширение дороги отложили до более денежных времён.
Расширение дороги отложили до более денежных времён.
Участок дороги на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ (до музыкального училища им. Шебалина) не будут расширять этой осенью. Горсовет не смог найти деньги на проект, поэтому реконструкцию магистрали отложили. Проект внесли в бюджет на следующие годы. Работы обойдутся городу в 2,5 млн рублей.
«В случае утверждения проекта бюджета города Омска на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов в части затрат на реализацию объекта, департамент сможет выступить заказчиком проектирования и дальнейшего строительства объекта», — цитирует «НГС. Омск» директора департамента строительства Илью Трушникова.
Напомним, что несколько лет назад при реконструкции улицы 10 лет Октября один из собственников отказался сносить свои здания и потребовал многомиллионную компенсацию. Тогда мэрия решила сузить участок дороги у «Атриум-Кино» длиной 50 метров, теперь же часть земли смогли вернуть в городскую собственность.