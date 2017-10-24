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10:16 (мск), источник: СуперОмск

После поручения Буркова количество бесхозных домов в Ленинском округе сократилось в четыре раза

В Ленинском округе Омска осталось всего 38 домов, где не работают управляющие компании.

Хотя еще в 2016 году бесхозных домов в округе было в четыре раза больше — 160. Снизить количество домов без управления удалось за счет разъяснительной работы с населением.

Так, например, жители дома № 42 по улице Труда выбрали непосредственное управление своим имуществом. Хотя и в домах, оставшихся без управления, отопительный сезон был начат вовремя.

«Мы отслеживаем каждый дом, вне зависимости от того, выбран у него способ управления или нет. Брошенных домов у нас нет: жителям домов без управляющих компаний переданы номера телефонов диспетчерских служб, куда они могут обратиться в случае аварии или иной непредвиденной ситуации», — заявил первый заместитель главы Ленинского округа Алексей Потапов.

Как ранее сообщал «СуперОмск», временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков дал поручение администрации города сделать так, чтобы в Омске не осталось ни одного бесхозного дома.

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