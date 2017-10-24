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10:17 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде на отремонтированные дороги наносят термопластиковую разметку

В Волгограде на комплексно восстановленные магистрали наносят разметку термопластиком.

Источник: РИАЦ

В Волгограде на Третьей Продольной магистрали, где подходят к завершению восстановительные работы, началось нанесение горизонтальной разметки из термопластика. В настоящее время, на объекте ведет установку разделительных ограждений. Ранее подрядная организация обновила дорожное полотно по основному проезду.

По словам начальника отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства Михаила Гаврилина, термопластик используется для разметки наиболее загруженных объектов улично-дорожной сети, комплексно восстановленных в прошлом и текущем годах.

— Именно обеспечение качественного покрытия позволяет теперь применять на магистралях такие современные износостойкие материалы, как термопластик, срок эксплуатации которого достигает свыше полугода, — подчеркнул он. — В зависимости от интенсивности дорожного движения на разных участках сети пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос — как, например, на пересечении пр. им. Ленина и Аллеи Героев. Также для нанесения разметки применяется комбинированный метод — краска в сочетании с пластиком.

Всего в текущем году по Волгограду дорожная разметка нанесена на площади около 160 тыс. кв. метров. Обновление разделительных линий и пешеходных переходов проводится ежегодно в рамках текущего содержания улиц, оно начинается весной — в период месячника по благоустройству — и продолжается в течение лета до осени. У детских и учебных заведений разметка нанесена накануне учебного года.

Как отметили в администрации города, мероприятия по комплексному обновлению магистралей и совершенствованию схемы дорожного движения реализуются на территории областной столицы и региона в целом в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сейчас работы проводятся дорожными компаниями на обновленных автомагистралях в рамках контрактов по комплексному обновлению асфальтобетонного покрытия и нанесению горизонтальной разметки, а также в рамках текущего содержания дорожной сети.

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В Волгограде на отремонтированные дороги наносят термопластиковую разметку
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