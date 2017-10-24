ВБ улучшил прогноз для экономики Беларуси: планируется рост на 1,8%

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует рост внутреннего валового продукта Беларуси в 2017 году на уровне 1,8%, такие данные содержатся в ежегодном октябрьском макроэкономическом прогнозе «Миграция и мобильность в Европе и Центральной Азии», который подготовил ВБ.

В мае ВБ ожидал спада белорусской экономики на 0,4%. По данным Белстата, в январе-сентябре этого года ВВП республики вырос на 1,7%.

«Ожидается, что благоприятные внешние условия сохранятся, поддерживая умеренный экономический рост на 1,8% в годовом исчислении в 2017 году и на 2,1% в 2018 году», — говорится в отчете Всемирного банка, который опубликован на сайте международного финансового института.

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Эксперты ВБ указывают, что восстановление экономики Беларуси обусловлено улучшением экономической ситуации в России, за счет чего увеличился экспорт белорусской продукции.

Власти не могут договориться о скорости реформ

В то же время Всемирный банк констатирует, что структурные проблемы в белорусской экономике сохраняются, поэтому в будущем экономический рост в стране не будет значительным. Для того, чтобы избежать этого, эксперты ВБ традиционно советуют белорусским властям наращивать долю частного сектора в экономике и развивать систему социальной защиты населения. Кроме того, следует повысить управляемость предприятий госсектора, избавить их от плохих долгов и непрофильных активов.

Эксперты Всемирного банка признают, что в Беларуси понимают необходимость этих реформ, однако различные госинституты пока не пришли к единому мнению относительно их скорости и глубины.

Директива «всем по пятьсот» несет в себе риски

Кроме того, в ВБ обращают внимание белорусских властей на то, что повышение доходов населения за счет административных рычагов и рост внешнего госдолга создают угрозу для возникновения дисбалансов в экономике в будущем.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к концу 2017 года довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей. Ранее в Минтруда и соцзащиты констатировали, что в целом график повышения заработных плат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.

В воскресенье министр экономики Беларуси Владимир Зиновский подчеркнул, что зарплата должна быть заработанной, и заметил, что в стране есть такие отрасли и регионы, где зарплата не может «в одночасье» достичь поставленной президентом планки. При этом он заметил, что достичь среднего уровня в тысячу рублей по стране удастся за счет более высоких зарплат в реальном секторе.

Всемирный банк также ожидает, что профицит бюджета в 2017—2019 годах составит 1,9−2% ВВП, а дефицит счета текущих операций платежного баланса — 3,2−3,5% ВВП.

Что прогнозируют власти?

Между тем, в воскресенье министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил о том, что белорусская экономика начинает восстанавливаться: рост отмечен во всех отраслях народного хозяйства, за исключением строительства. По его словам, если бы строительная отрасль справлялась со своими задачами, ВВП Беларуси по итогам трех кварталов показал бы прирост в 2,3%.

По прогнозам Зиновского, в 2018 году ВВП Беларуси покажет рост в 3,4%, что несколько больше, чем общемировые тенденции.

Как сообщалось ранее, правительство Беларуси по итогам 2017 года рассчитывает на рост ВВП на 1,7%.

По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года. Он повысил прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

В 2016 году в экономике Беларуси была зафиксирована рецессия: ВВП показал снижение на 2,6%.