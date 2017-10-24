Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путин рассказал о разговоре с Порошенко: Удивительно просто!
Путин предложил россиянам платить за медицину
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Гидрометцентр рассказал, какую зиму ждать россиянам
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Думаете, собаки корчат вам рожи? Да, вы правы!Собаки осознанно используют мимику, чтобы наладить контакт с человеком
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
СМИ: Пограничники спасли жизнь Порошенко
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
У Брэда Питта роман с 21-летней актрисой (фото)
Вассерман о том, зачем Кремлю нужна Собчак
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
10:35 (мск), источник: Sputnik.by

ВБ улучшил прогноз для экономики Беларуси: планируется рост на 1,8%

По мнению экспертов Всемирного банка, потенциал роста пока небольшой, поскольку в экономике сохраняются структурные проблемы, а власти расходятся во взглядах на скорость реформ.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 24 окт — Sputnik. Всемирный банк прогнозирует рост внутреннего валового продукта Беларуси в 2017 году на уровне 1,8%, такие данные содержатся в ежегодном октябрьском макроэкономическом прогнозе «Миграция и мобильность в Европе и Центральной Азии», который подготовил ВБ.

В мае ВБ ожидал спада белорусской экономики на 0,4%. По данным Белстата, в январе-сентябре этого года ВВП республики вырос на 1,7%.

«Ожидается, что благоприятные внешние условия сохранятся, поддерживая умеренный экономический рост на 1,8% в годовом исчислении в 2017 году и на 2,1% в 2018 году», — говорится в отчете Всемирного банка, который опубликован на сайте международного финансового института.

Читайте также
Узнать свою кредитную историю белорусы могут в режиме онлайн

Эксперты ВБ указывают, что восстановление экономики Беларуси обусловлено улучшением экономической ситуации в России, за счет чего увеличился экспорт белорусской продукции.

Власти не могут договориться о скорости реформ

В то же время Всемирный банк констатирует, что структурные проблемы в белорусской экономике сохраняются, поэтому в будущем экономический рост в стране не будет значительным. Для того, чтобы избежать этого, эксперты ВБ традиционно советуют белорусским властям наращивать долю частного сектора в экономике и развивать систему социальной защиты населения. Кроме того, следует повысить управляемость предприятий госсектора, избавить их от плохих долгов и непрофильных активов.

Эксперты Всемирного банка признают, что в Беларуси понимают необходимость этих реформ, однако различные госинституты пока не пришли к единому мнению относительно их скорости и глубины.

Директива «всем по пятьсот» несет в себе риски

Кроме того, в ВБ обращают внимание белорусских властей на то, что повышение доходов населения за счет административных рычагов и рост внешнего госдолга создают угрозу для возникновения дисбалансов в экономике в будущем.

Как ранее сообщал Sputnik, президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу к концу 2017 года довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей. Ранее в Минтруда и соцзащиты констатировали, что в целом график повышения заработных плат в стране выдерживается, хотя по отдельным регионам и отраслям есть проблемы. В свою очередь в правительстве подчеркивают, что рост зарплат должен быть увязан с ростом производительности труда.

В воскресенье министр экономики Беларуси Владимир Зиновский подчеркнул, что зарплата должна быть заработанной, и заметил, что в стране есть такие отрасли и регионы, где зарплата не может «в одночасье» достичь поставленной президентом планки. При этом он заметил, что достичь среднего уровня в тысячу рублей по стране удастся за счет более высоких зарплат в реальном секторе.

Всемирный банк также ожидает, что профицит бюджета в 2017—2019 годах составит 1,9−2% ВВП, а дефицит счета текущих операций платежного баланса — 3,2−3,5% ВВП.

Что прогнозируют власти?

Между тем, в воскресенье министр экономики Беларуси Владимир Зиновский заявил о том, что белорусская экономика начинает восстанавливаться: рост отмечен во всех отраслях народного хозяйства, за исключением строительства. По его словам, если бы строительная отрасль справлялась со своими задачами, ВВП Беларуси по итогам трех кварталов показал бы прирост в 2,3%.

По прогнозам Зиновского, в 2018 году ВВП Беларуси покажет рост в 3,4%, что несколько больше, чем общемировые тенденции.

Как сообщалось ранее, правительство Беларуси по итогам 2017 года рассчитывает на рост ВВП на 1,7%.

По оценке Международного валютного фонда, ВВП страны в текущем году сократится на 0,8%. Ранее Евразийский банк развития (ЕАБР) в своем макрообзоре улучшил прогноз по приросту ВВП в Беларуси по итогам 2017 года. Он повысил прогноз экономического роста в целом регионе на 2017 год с 1,3% до 1,6%.

В 2016 году в экономике Беларуси была зафиксирована рецессия: ВВП показал снижение на 2,6%.

В конце августе на заседании правительства были одобрены проекты прогноза социально-экономического развития, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики Беларуси на следующий год, был установлен прогноз по росту ВВП на 2018 год — 3,4%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кадровый вторник в Китае: Си Цзиньпин переизбран, Ван Цишань - нет
ГАИ: запрета на видеосъемку и аудиозапись общения с сотрудниками нет
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Мысли Си Цзиньпина вошли в конституцию Китая
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь