Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор за девять месяцев года забраковал почти тысячу партий хлебобулочных изделий общим весом более 6 тонн
Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор за девять месяцев года забраковал почти тысячу партий хлебобулочных изделий общим весом более 6 тонн
«Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе наличие “картофельной болезни” хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее. За 9 месяцев 2017 года забраковано 995 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тонн», — говорится в сообщении.
За девять месяцев 2017 года было исследовано более 59 тыс. проб хлебобулочных изделий по
Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составил 2,5%, а по