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10:38 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор за девять месяцев года забраковал почти тысячу партий хлебобулочных изделий общим весом более 6 тонн из-за их несоответствия установленным показателям качества и безопасности. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе наличие “картофельной болезни” хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее. За 9 месяцев 2017 года забраковано 995 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тонн», — говорится в сообщении.

За последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась, отмечают в ведомстве.

За девять месяцев 2017 года было исследовано более 59 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов и др., удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,11%.

Удельный вес проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям составил 2,5%, а по физико-химическим показателям, характеризующим качество продукции (влажность, состояние мякиша, консистенция, кислотность и другое), за 9 месяцев 2017 года не соответствовали нормативным требованиям 2,4% исследуемых проб.

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Во время загрузки произошла ошибка.
16 сентября© Ньюстюб
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