Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба

Источник: РИА "Новости"

«Основными причинами забраковки хлеба и хлебобулочных изделий являлись неудовлетворительные результаты органолептических и микробиологических исследований, в том числе наличие “картофельной болезни” хлеба, повышенная влажность, непропеченный мякиш и прочее. За 9 месяцев 2017 года забраковано 995 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тонн», — говорится в сообщении.

За последние пять лет доля не соответствующих показателям безопасности хлебобулочных изделий снизилась, отмечают в ведомстве.

За девять месяцев 2017 года было исследовано более 59 тыс. проб хлебобулочных изделий по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

По содержанию загрязнителей химической природы, таких как токсичные элементы, пестициды, токсичные продукты жизнедеятельности микроскопических плесневых грибов и др., удельный вес проб хлеба и хлебобулочных изделий, не соответствующих гигиеническим нормативам составил 0,11%.