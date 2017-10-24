Здание конгресс-холла обойдется Челябинску в семь миллиардов рублей
Строительство ключевого объекта к саммитам ШОС и БРИКС — 2020 в Челябинске одобрил совет по улучшению инвестклимата региона.
Строительство ключевого объекта к саммитам ШОС и БРИКС — 2020 в Челябинске одобрил совет по улучшению инвестклимата региона.
Новое здание
— Общая площадь объекта составит 110 тысяч квадратных метров, — сообщил генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. — Он будет включать
Стоимость объекта составит около семи миллиардов рублей. Себестоимость строительства — 62,2 тысяч рублей за квадратный метр. Предполагается, что большая часть недвижимости (81,8 процента общей площади), будет продана с целью покрытия понесенных затрат, а выручка будет формироваться от сдачи в аренду офисных помещений.
Однако, для повышения инвестиционной привлекательности проекта необходима господдержка в части выделения участка земли под строительство, предоставления налоговых льгот, подключения к инженерным сетям, информационная и консультационная поддержка, отметили представители инвестсовета.
Про словам губернатора Бориса Дубровского, здание
Добавим, что в основу будущего строительства взят проект победителя архитектурного конкурса Archchel-2020 — московского проектного института «Арена», который получил премию в размере 1,5 миллиона рублей.