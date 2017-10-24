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10:49 (мск), источник: "Российская газета"

Здание конгресс-холла обойдется Челябинску в семь миллиардов рублей

Строительство ключевого объекта к саммитам ШОС и БРИКС — 2020 в Челябинске одобрил совет по улучшению инвестклимата региона.

Источник: "Российская газета"

Новое здание конгресс-холла на набережной Миасса должно стать архитектурной доминантой мегаполиса, сообщили во вторник в правительстве региона.

— Общая площадь объекта составит 110 тысяч квадратных метров, — сообщил генеральный директор хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий. — Он будет включать культурно-зрелищный центр на 2500 мест, выставочный комплекс, ресторан и конференц-зал, гостиницу на 300 номеров и торговый центр, офисно-деловой центр класса В+, апартаменты, фитнесс-зону, аквапарк, многоуровневую парковку почти на 1,5 тысяч машиномест и другие помещения.

Стоимость объекта составит около семи миллиардов рублей. Себестоимость строительства — 62,2 тысяч рублей за квадратный метр. Предполагается, что большая часть недвижимости (81,8 процента общей площади), будет продана с целью покрытия понесенных затрат, а выручка будет формироваться от сдачи в аренду офисных помещений.

Однако, для повышения инвестиционной привлекательности проекта необходима господдержка в части выделения участка земли под строительство, предоставления налоговых льгот, подключения к инженерным сетям, информационная и консультационная поддержка, отметили представители инвестсовета.

Про словам губернатора Бориса Дубровского, здание конгресс-холла востребовано не только, как место проведения предстоящих саммитов и других крупных мероприятий федеральной повестки. Он должен стать знаковым местом благодаря удобному расположению рядом с набережной Миасса и прогулочной зоной.

Добавим, что в основу будущего строительства взят проект победителя архитектурного конкурса Archchel-2020 — московского проектного института «Арена», который получил премию в размере 1,5 миллиона рублей.

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