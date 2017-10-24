Кусков: Новый цементный завод не принесёт вреда окружающей среде
По словам министра, на предприятии не будут производить клинкер.
По словам министра, на предприятии не будут производить клинкер.
Цементный завод, который планируют построить в Калининградской области, не нанесёт вреда окружающей среде. Об этом заявил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков.
Новый цементный завод в Гурьевском округе будет работать по неполному циклу, на нём не станут производить и обжигать клинкер. Материал планируется завозить с территории России, а помол будет осуществляться в Калининградской области. Никакого вреда окружающей среде предприятие не несёт, — цитирует Кускова
В качестве примера министр привёл Испанию, где в одной из областей рядом с хранилищем зерна расположены два аналогичных производства неполного цикла.
Ранее стало известно, что в Калининградской области планирует построить завод крупнейшая российская отраслевая корпорация «Евроцемент груп». Под реализацию проекта выделили площадку в индустриальном парке «Данор», расположенном в посёлке Луговое под Калининградом. Власти рассчитывают, что завод уменьшит зависимость региона от внешних поставок, а также позволит снизить курсовые и логистические риски.