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10:43 (мск), источник: Калининград.Ru

Кусков: Новый цементный завод не принесёт вреда окружающей среде

По словам министра, на предприятии не будут производить клинкер.

Источник: Калининград.Ru

Цементный завод, который планируют построить в Калининградской области, не нанесёт вреда окружающей среде. Об этом заявил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков.

Новый цементный завод в Гурьевском округе будет работать по неполному циклу, на нём не станут производить и обжигать клинкер. Материал планируется завозить с территории России, а помол будет осуществляться в Калининградской области. Никакого вреда окружающей среде предприятие не несёт, — цитирует Кускова пресс-служба областного правительства.

В качестве примера министр привёл Испанию, где в одной из областей рядом с хранилищем зерна расположены два аналогичных производства неполного цикла.

Ранее стало известно, что в Калининградской области планирует построить завод крупнейшая российская отраслевая корпорация «Евроцемент груп». Под реализацию проекта выделили площадку в индустриальном парке «Данор», расположенном в посёлке Луговое под Калининградом. Власти рассчитывают, что завод уменьшит зависимость региона от внешних поставок, а также позволит снизить курсовые и логистические риски.

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