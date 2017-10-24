Кусков: Новый цементный завод не принесёт вреда окружающей среде

Источник: Калининград.Ru

Цементный завод, который планируют построить в Калининградской области, не нанесёт вреда окружающей среде. Об этом заявил министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков.

Новый цементный завод в Гурьевском округе будет работать по неполному циклу, на нём не станут производить и обжигать клинкер. Материал планируется завозить с территории России, а помол будет осуществляться в Калининградской области. Никакого вреда окружающей среде предприятие не несёт, — цитирует Кускова пресс-служба областного правительства.

В качестве примера министр привёл Испанию, где в одной из областей рядом с хранилищем зерна расположены два аналогичных производства неполного цикла.