Потребительские цены в Прикамье выросли на 1% за девять месяцев
ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. С января по сентябрь 2017 года инфляция в Пермском крае составила 1% (потребительские цены), сообщает Пермьстат.
ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. С января по сентябрь 2017 года инфляция в Пермском крае составила 1% (потребительские цены), сообщает Пермьстат.
Индекс потребительских цен на продовольственные товары за девять месяцев года снизился на 0,4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%. Услуги подорожали на 2,8% за данный период.
Цены производителей промышленных товаров за