Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Семья Зайцевой, сбившей толпу людей, опубликовала обращение
5 фактов о пользе сыра
"Тепла не ждем": синоптики назвали дату прихода снежного покрова
Эксперты назвали самую очевидную опасность бесконтактных платежей
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Джигарханян просит Собянина уволить жену - СМИ
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Вассерман о том, зачем Кремлю нужна Собчак
Эксперт рассказал, кому выгодна смерть Саакашвили
В Нью-Йорке продают остров с особняками за $125 млн
Эксперты рассказали, когда опустятся цены на жилье
Фоторепортажи
12Юбилей Эминема
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
11:05 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Потребительские цены в Прикамье выросли на 1% за девять месяцев

ПЕРМЬ, 24 октября, ФедералПресс. С января по сентябрь 2017 года инфляция в Пермском крае составила 1% (потребительские цены), сообщает Пермьстат.

Индекс потребительских цен на продовольственные товары за девять месяцев года снизился на 0,4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%. Услуги подорожали на 2,8% за данный период.

Цены производителей промышленных товаров за январь-сентябрь 2017 года выросли на 9,1%. Больше всего удорожание коснулось сферы добычи полезных ископаемых. На продукцию обрабатывающих производств цены выросли на 3%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 2,8%. Водоотведение, сбор и утилизация отходов — на 4,1%.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В томском селе 16 человек отравились медвежьим мясом
Минфин попросил разрешить жесткие валютные ограничения в кризис
После стрельбы у квартиры Рогозина возбудили уголовное дело
Напавший на ведущую «Эха Москвы» приехал в РФ в поисках работы
Российский офицер сбежал от долгов в ИГ
Мысли Си Цзиньпина вошли в конституцию Китая
Ходорковский призвал не бойкотировать президентские выборы
Роспотребнадзор с начала 2017 года забраковал шесть тонн хлеба
Спорт
Роналду сохранил корону Капитан сборной Португалии и нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду второй год подряд стал лучшим футболистом года по версии ФИФА
Авто
СМИ узнали, каким будет новое поколение «Нивы» АВТОВАЗ хочет выйти на рынок массовых кроссоверов, поскольку спрос на традиционные внедорожники неуклонно снижается
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
В Ростуризме рассказали, где россияне проведут новогодние каникулы
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Фото внучек Федора Бондарчука умилило соцсети Невестка кинорежиссера показала подросших наследниц.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь