Потребительские цены в Прикамье выросли на 1% за девять месяцев

Индекс потребительских цен на продовольственные товары за девять месяцев года снизился на 0,4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 1,1%. Услуги подорожали на 2,8% за данный период.

Цены производителей промышленных товаров за январь-сентябрь 2017 года выросли на 9,1%. Больше всего удорожание коснулось сферы добычи полезных ископаемых. На продукцию обрабатывающих производств цены выросли на 3%. В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 2,8%. Водоотведение, сбор и утилизация отходов — на 4,1%.