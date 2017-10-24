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11:39 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Руководство автовокзала в Воронеже оштрафовали за нарушения безопасности

На автостанции не организовали пропускной режим.

Суд назначил штраф в 20 тыс. рублей руководителю ООО «Автовокзал» за нарушения закона о транспортной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 23 октября. На Юго-Западной автостанции (проспект Патриотов, 11) не работают турникеты, не организован пропускной режим для посетителей и персонала и отсутствует контрольно-пропускной пункт для прохода в технологический сектор.

Прокуратура Советского района неоднократно выявляла несоблюдения закона при проверке и вносила представления руководству ООО «Автовокзал» об устранении нарушений. К моменту новой проверки на автостанции не устранили нарушения в полном объеме.

Прокуратура района возбудила в отношении гендиректора организации дело о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП). Мировой суд признал руководителя ООО «Автовокзал» виновным. Руководство организации устраняет нарушения.

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