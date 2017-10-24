Руководство автовокзала в Воронеже оштрафовали за нарушения безопасности
На автостанции не организовали пропускной режим.
На автостанции не организовали пропускной режим.
Суд назначил штраф в 20 тыс. рублей руководителю ООО «Автовокзал» за нарушения закона о транспортной безопасности, сообщила
Прокуратура Советского района неоднократно выявляла несоблюдения закона при проверке и вносила представления руководству ООО «Автовокзал» об устранении нарушений. К моменту новой проверки на автостанции не устранили нарушения в полном объеме.
Прокуратура района возбудила в отношении гендиректора организации дело о неисполнении требований по обеспечению транспортной безопасности (ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП). Мировой суд признал руководителя ООО «Автовокзал» виновным. Руководство организации устраняет нарушения.