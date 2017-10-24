Руководство автовокзала в Воронеже оштрафовали за нарушения безопасности

Суд назначил штраф в 20 тыс. рублей руководителю ООО «Автовокзал» за нарушения закона о транспортной безопасности, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в понедельник, 23 октября. На Юго-Западной автостанции (проспект Патриотов, 11) не работают турникеты, не организован пропускной режим для посетителей и персонала и отсутствует контрольно-пропускной пункт для прохода в технологический сектор.