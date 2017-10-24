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11:45 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 7,7 млрд рублей перечислила ВСЖД в бюджет России

Восточно-Сибирская железная дорога за девять месяцев 2017 года выплатила более 7,7 млрд рублей в консолидированный бюджет РФ.

Источник: Reuters

Более 7,7 млрд рублей с января по сентябрь 2017 года перечислили в консолидированный бюджет РФ расположенные в границах Восточно-Сибирской железной дороги структурные подразделения ОАО «РЖД» и дочерних обществ компании. Об этом сообщает 24 октября пресс-служба ВСЖД.

Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области — в казну региона поступило более 5,4 млрд рублей, что почти на 853,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятия — более 2,2 млрд рублей; ​ в бюджет Забайкальского края — более 102 млн рублей; ​ в бюджет Республики Саха (Якутия) — более 5 млн рублей.

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