Более 7,7 млрд рублей перечислила ВСЖД в бюджет России

Более 7,7 млрд рублей с января по сентябрь 2017 года перечислили в консолидированный бюджет РФ расположенные в границах
Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области — в казну региона поступило более 5,4 млрд рублей, что почти на 853,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. По другим субъектам федерации налоговые выплаты составили: в бюджет Республики Бурятия — более 2,2 млрд рублей; в бюджет Забайкальского края — более 102 млн рублей; в бюджет Республики Саха (Якутия) — более 5 млн рублей.