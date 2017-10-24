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11:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Строительство новой поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми оценили в 166 млн

Управление капитального строительства Пермского края объявило электронный аукцион на строительство объекта «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь».

Новый объект будет построен на площадке, расположенной по улице Социалистической, 20. Он рассчитан на 200 посещений детей в смену. Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в январе 2019 года. Аукцион пройдет 20 ноября. Максимальная цена контракта определена в 166,8 млн руб.

Как ранее сообщала пресс-служба краевого правительства, в 2017—2019 годах в регионе планируется построить семь детских поликлиник.

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