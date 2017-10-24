Строительство новой поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми оценили в 166 млн

Новый объект будет построен на площадке, расположенной по улице Социалистической, 20. Он рассчитан на 200 посещений детей в смену. Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в январе 2019 года. Аукцион пройдет 20 ноября. Максимальная цена контракта определена в 166,8 млн руб.