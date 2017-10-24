Строительство новой поликлиники в Орджоникидзевском районе Перми оценили в 166 млн
Управление капитального строительства Пермского края объявило электронный аукцион на строительство объекта «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь».
Управление капитального строительства Пермского края объявило электронный аукцион на строительство объекта «Детская поликлиника в Орджоникидзевском районе, г. Пермь».
Новый объект будет построен на площадке, расположенной по улице Социалистической, 20. Он рассчитан на 200 посещений детей в смену. Поликлинику планируется ввести в эксплуатацию в январе 2019 года. Аукцион пройдет 20 ноября. Максимальная цена контракта определена в 166,8 млн руб.
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