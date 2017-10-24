В Петербурге создадут два газовых кластера

Соглашение о создании кластеров подписали еще на прошедшем в этом году международном экономическом форуме. Город займется промышленной, инновационной и технологической инфраструктурой для производства СПГ, а также сосредоточится на науке и кадрах для газовой отрасли.

Первый из кластеров ориентирован на обеспечение потребностей будущих CПГ-проектов «Газпрома» на территории Ленобласти. В первую очередь — будущего завода по сжижению СПГ, который планируется по-строить в порту Усть-Луга.

Еще один терминал по производству и перевалке природного газа должен появиться на территории порта Высоцк. Кластер объединит предприятия из разных отраслей, которые будут вместе работать над задачами импортозамещения за счет создания новых технологических цепочек.

Сегодня пока сжижение газа зависит от зарубежного оборудования.

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Как заявили представители городских властей на газовом форуме, сейчас в городе реализуют дорожную карту по применению высокотехнологичной продукции петербургских предприятий для задач страны в плане импортозамещениия, сжижения газа и работ на шельфе.

Сейчас на проектах газовой отрасли в качестве поставщиков занято около 80 городских предприятий — это производители датчиков, компрессоров и газовых термоблоков, элементов автоматизации для нефтеперерабатывающей отрасли, пневматических и электрических машин для обработки труб, работающих на газе автономных источников электричества.

Как рассказал заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Александр Медведев, то, что происходит на мировом рынке топлива, можно назвать энергетической революцией.

Спрос на нефть почти достиг пика, а спрос на газ только увеличивается.

Сегодня для европейских стран Россия — ведущий поставщик газа, и по прогнозам импорт за этот и предыдущий годы достигнет 60 миллиардов кубометров, что можно сравнить с мощностью «Северного потока — 2».

Попытки европейских стран отказаться от российского газа и найти альтернативных поставщиков не увенчались успехом. Рынок газа в Европе растет третий год подряд, и наша страна побила рекорд по экспорту в 2017 году.

Несмотря на предубеждения и предвзятое отношение, Европа все больше нуждается в российском газе, а Россия на сегодня остается единственным надежным поставщиком, способным удовлетворить растущие потребности Старого Света.

— По данным Евростата, на фоне сокращения собственной добычи газа страны Европы увеличили его импорт с 20 до 60 миллиардов кубометров, — рассказал Медведев. — Если эти темпы роста спроса сохранятся, даже «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» уже будет недостаточно, чтобы удовлетворить его. Газовые ресурсы европейского континента истощаются, недавно появилась информация об ограничении добычи на крупнейшем европейском месторождении Гронинген в Голландии.

Факторы роста спроса стабильны, и около половины этой растущей потребности покрывается за счет российского газа. Сегодня мы — единственный поставщик, постоянно вводящий новые мощности и способный в любой момент оперативно поставить газ в Европу почти в любых объемах. Дмитрий Медведев Председатель правительства России

Основным конкурентом российского газа на мировой арене считается норвежский, но в этой стране ограничили добычу, и после пика добычи наблюдается снижение. Потенциальный рост добычи ждет Иран, Туркмению, Австралию, и «джокером» называют США со своими перспективными объемами сланцевого газа. Пока США ориентированы на рынок Южной Америки, нам нечего опасаться конкуренции.

Россия построила газовый «фундамент» на трубопроводных по-ставках, составляющих основу снабжения традиционного рынка Европы, но сейчас смотрит по сторонам в поисках новых возможностей. Во-первых — в плане развития рынка СПГ. Петербург станет центром развития этого вида топлива — здесь создадут кластер СПГ, соглашение о котором подписали в этом году. Во-вторых — в плане новых территорий, что может превратить Россию в «энергетический мост» между Европой и Азией. Так, амбициозные планы Китая по мировому лидерству в сфере газомоторного транспорта невыполнимы без импортных поставок газа, которые в стране достигли 38 процентов. Рынок автомобилей на газе там растет быстрее всех в мире, за счет чего за последние годы российский экспорт газа в Китай вырос на 25 процентов.

Эксперты отметили, что самой перспективной отраслью для газа является транспортная, на которую приходится значительная доля спроса.

Однако Россия, готовая поставлять газ для транспорта на экспорт, газификацию собственного парка пока проводит медленно. С 2016 года министерство промышленности и торговли субсидировало покупку газомоторной техники предприятиями. Как пояснила заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения минпромторга Светлана Сальникова, в 2017 году деньги выделены на 2,5 тысячи единиц техники, за полгода уже выделено 500 миллионов рублей при сумме на год в три миллиарда.

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Однако на будущий год программу продлевать не будут, так как министерство создало собственную программу до 2022 года по стимулированию газомоторного транспорта, с разделением ее на подпрограммы по видам. Перевод транспорта на СПГ идет медленно по ряду причин — слишком большая надежда на госфинансирование, дороговизна эксплуатации техники на СПГ при дешевизне газа как топлива и так далее. При этом все согласны с тем, что без субсидий этот переход только замедлится и затормозит спрос на технику.

Если наша страна решит еще усилить поставки СПГ, то возможно, в Европе ему придется конкурировать с российским же газом, только трубопроводным.

На фоне стремительного ввода новых мощностей по всему миру есть опасения, что рынок газа будет развиваться по сценарию рынка нефти — избыток предложения на рынке приведет к падению цен. Александр Курдин Эксперт аналитического центра при правительстве РФ