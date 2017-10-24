Челябинское УФАС не нашло привилегий для киосков «Роспечати»
Заключение соглашений о размещении киосков с газетами журналами возможно только по результатам торгов.
Заключение соглашений о размещении киосков с газетами журналами возможно только по результатам торгов.
Киоски ОАО «Роспечати» не имеют никаких преимуществ перед другими нестационарными объектами — к такому выводу пришли специалисты Челябинского УФАС, куда накануне поступило обращение от мэрии областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
В горадминистрации утверждают, что указанный запрос был направлен в ведомство в связи с предложением ОАО «Роспечать» (также продублированным в адрес Челябинской городской Думы) о предоставлении компании преимуществ при размещении киосков.
«По предварительной информации,
Заключение на новый срок договоров аренды земельных участков для размещения и дальнейшей эксплуатации нестационарных объектов может проходить исключительно по результатам торгов.
Напомним, мэрия Челябинска формирует очередную рабочую группу, на этот раз по борьбе с киосками «Роспечати». По словам главы города Евгения Тефтелева, в некоторых киосках на прилавках лежит не печатная продукция, а помидоры, огурцы и дыни. Многие продавцы дают разрешение «овощникам» на торговлю возле своих павильонов. Градоначальник уверен, что такое положение дел портит облик вверенного ему муниципалитета.