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11:50 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинское УФАС не нашло привилегий для киосков «Роспечати»

Заключение соглашений о размещении киосков с газетами журналами возможно только по результатам торгов.

Источник: РИА "Новости"

Киоски ОАО «Роспечати» не имеют никаких преимуществ перед другими нестационарными объектами — к такому выводу пришли специалисты Челябинского УФАС, куда накануне поступило обращение от мэрии областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

В горадминистрации утверждают, что указанный запрос был направлен в ведомство в связи с предложением ОАО «Роспечать» (также продублированным в адрес Челябинской городской Думы) о предоставлении компании преимуществ при размещении киосков.

«По предварительной информации, каких-либо преимуществ земельным законодательством, в том числе муниципальными актами Челябинска, при проведении торгов по размещению нестационарных торговых объектов для хозяйствующих субъектов, независимо от их вида деятельности, не предусмотрено», — напомнили в антимонопольном ведомстве.

Заключение на новый срок договоров аренды земельных участков для размещения и дальнейшей эксплуатации нестационарных объектов может проходить исключительно по результатам торгов.

Напомним, мэрия Челябинска формирует очередную рабочую группу, на этот раз по борьбе с киосками «Роспечати». По словам главы города Евгения Тефтелева, в некоторых киосках на прилавках лежит не печатная продукция, а помидоры, огурцы и дыни. Многие продавцы дают разрешение «овощникам» на торговлю возле своих павильонов. Градоначальник уверен, что такое положение дел портит облик вверенного ему муниципалитета.

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