Челябинское УФАС не нашло привилегий для киосков «Роспечати»

Источник: РИА "Новости"

Киоски ОАО «Роспечати» не имеют никаких преимуществ перед другими нестационарными объектами — к такому выводу пришли специалисты Челябинского УФАС, куда накануне поступило обращение от мэрии областного центра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

В горадминистрации утверждают, что указанный запрос был направлен в ведомство в связи с предложением ОАО «Роспечать» (также продублированным в адрес Челябинской городской Думы) о предоставлении компании преимуществ при размещении киосков.



«По предварительной информации, каких-либо преимуществ земельным законодательством, в том числе муниципальными актами Челябинска, при проведении торгов по размещению нестационарных торговых объектов для хозяйствующих субъектов, независимо от их вида деятельности, не предусмотрено», — напомнили в антимонопольном ведомстве.

Заключение на новый срок договоров аренды земельных участков для размещения и дальнейшей эксплуатации нестационарных объектов может проходить исключительно по результатам торгов.