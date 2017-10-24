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13:06 (мск), источник: Sputnik.by

Документ о повышении зарплат некоторым бюджетникам уже готов

Речь идет о низкооплачиваемых работниках бюджетной сферы. В профсоюзах считают, что каждый добросовестный работник имеет право на минимальный соцстандарт при оплате труда.

Источник: AP 2017

МИНСК, 24 окт — Sputnik. В Беларуси подготовлен и направлен на согласование в профильные органы госуправления проект нормативного документа, направленного на повышение зарплаты низкооплачиваемым категориям работников бюджетной сферы, сообщили Sputnik в пресс-службе Федерации профсоюзов республики.

Там пояснили, что председатель ФПБ Михаил Орда на этой неделе обсудил данный вопрос с правительством.

«С нашими социальными партнерами мы ведем конструктивный диалог, и на сегодня уже подготовлен проект документа, которым будут урегулированы вопросы оплаты труда работников бюджетной сферы», — привели в пресс-службе высказывания Орды.

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Глава профсоюзной организации напомнил, что этот вопрос ФПБ поднимала на последнем заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам. В частности, профсоюзы считают, что каждый добросовестный работник имеет право на оплату труда в размере не ниже минимального социального стандарта. На заседании совета правительство и наниматели согласились с этой позицией.

Между тем, в настоящее время в Беларуси многие работники бюджетных организаций получают заработную плату, не дотягивающую до минимальной. Разрыв между фактической и минимальной зарплатой им компенсируется за счет различных доплат. По данным профсоюзного мониторинга, речь идет в основном об обслуживающем персонале бюджетных учреждений: уборщиках помещений, санитарках, младших медицинских сестрах, гардеробщиках и других должностях. Из общей численности работников бюджетной сферы на долю тех, у кого зарплата не дотягивает до минимальной, приходится 27%.

Орда также сообщил, что в правительстве пообещали в максимально короткие сроки принять меры по повышению зарплат таким работникам бюджетных учреждений.

«Уже сегодня соответствующий проект нормативного документа проходит согласования со всеми заинтересованными», — добавили в ФПБ.

Как ранее сообщал Sputnik, в середине октября премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявил, что правительство вскоре рассмотрит предложения по повышению заработной платы некоторым категориям работников бюджетной сферы. В то же время он не уточнил, о каких именно категориях бюджетников будет идти речь.

Президент Беларуси поставил задачу к концу 2017 года довести уровень средней зарплаты по стране до тысячи рублей.

По данным Белстата, начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2017 года составила 844,4 рубля и выросла по сравнению с июлем на 16,9 рубля.

Больше всего зарабатывали в июле минчане — в среднем 1141,3 рубля. Самые низкие зарплаты — в Витебской области, где средний показатель составляет 702 рубля.

Кроме роста зарплаты до уровня в тысячу рублей в среднем по стране власти также хотят поднять заработки бюджетников — до 800 рублей, а минчан — до 650 долларов в эквиваленте.

В перспективе чиновники обещают рост заработков и до полутора тысяч рублей.

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