Продажа унаследованных квартир в Казахстане: Налоговики дали совет

Источник: Tengrinews

Дело в том, что при продаже полученной в наследство недвижимости, период владения которой составляет менее одного года разница между ценой реализации и оценочной стоимостью облагается налогом по ставке в 10 процентов. Однако, из-за того что некоторые граждане пропускают сроки оценки, к их имуществу применяется цена, определенная госорганом, вследствие чего с них, в ряде случаев, требуют большую сумму налогов. Для избежания таких ситуаций рекомендуется проводить оценку имущества до его продажи и не позднее 31 марта года, следующего за годом продажи такого имущества. В противном случае, оценка не будет принята, отмечают в ДГД.

«Хотелось бы обратить внимание, что заключение об оценочной стоимости должно быть произведено на дату возникновения права собственности (то есть, на дату регистрации в органах юстиции). Оценку необходимо произвести не позднее 31 марта года, следующего за годом реализации такого имущества. Если вы в своё время пропустили эту дату, то применяется оценочная стоимость, определенная уполномоченным государственным органом в сфере регистрации права недвижимое имущество», — комментируют в ДГД.

В ведомстве подчеркивают, что обязательство оплачивать подоходный налог для физических лиц при продаже квартир, домов, земельных участков и автотранспорта возникает только в случае если такое лицо владеет реализуемым имуществом менее одного года и возникает положительная разница между ценой его приобретение и продажи. В случае, если имущество продается за ту же цену, за какую было приобретено, налог уплачивать необходимости нет.

«Эта разница облагается индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 процентов. К примеру, физическое лицо приобрело земельный участок стоимостью 5 миллионов тенге, а через месяц реализовало за 7 миллионов тенге. Из примера следует, что физическое лицо владело имуществом менее одного года, и в результате продажи образовалась положительная разница в сумме 2 миллиона тенге. Данный прирост подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 процентов, соответственно общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит 200 тысяч тенге», — комментируют в ДГД.

При этом, как поясняют в ведомстве, необходимо знать и то, что право собственности возникает не в день приобретения имущества, а с даты регистрации права собственности в органах юстиции. А при реализации земельного участка не имеющего никаких построек ориентироваться следует на дату возникновения права собственности к примеру, с даты вынесения решения о выделении земельного участка или заключения договора приобретения. В свою очередь, в случае продажи недвижимости, построенной лицом — жилого дома, к примеру, также применима оценочная стоимость.

«Например, физическое лицо построило индивидуальный жилой дом на собственном земельном участке. После завершения строительства, необходимо получить акта ввода в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на дом в органах юстиции. После чего необходимо получить заключение об оценочной стоимости вновь построенного дома вместе с земельным участком, и, в случае реализации данной недвижимости в течение года со дня регистрации права собственности, произвести исчисление налога исходя из стоимости реализации и оценочной стоимости. В случае возникновения положительной разницы — произвести уплату ИПН с применением 10 процентной ставки налога», — прокомментировали в ДГД.

Отдельно налоговики остановились на случаях перерегистрации недвижимости. Бывает, когда владелец дома решил сделать перепланировку, снести стены, увеличить жилплощадь. В данном случае он проводит перерегистрацию в органах юстиции и в дальнейшим продает данную недвижимость.

«Если в результате перепланировки, жилая площадь недвижимости не увеличилась, то при продаже указанного имущества, перерегистрация которого произведена менее одного года назад — обязательств по уплате налога не возникает. В случае увеличения жилой площади или пристройки дополнительных объектов, которые подлежат государственной регистрации, налогообложению подлежит только та доля пристройки, которая была зарегистрирована в период менее года», — прокомментировали в ДГД.