Продажа унаследованных квартир в Казахстане: Налоговики дали совет

Дело в том, что при продаже полученной в наследство недвижимости, период владения которой составляет менее одного года разница между ценой реализации и оценочной стоимостью облагается налогом по ставке в 10 процентов. Однако, из-за того что некоторые граждане пропускают сроки оценки, к их имуществу применяется цена, определенная госорганом, вследствие чего с них, в ряде случаев, требуют большую сумму налогов. Для избежания таких ситуаций рекомендуется проводить оценку имущества до его продажи и не позднее 31 марта года, следующего за годом продажи такого имущества. В противном случае, оценка не будет принята, отмечают в ДГД.
«Хотелось бы обратить внимание, что заключение об оценочной стоимости должно быть произведено на дату возникновения права собственности (то есть, на дату регистрации в органах юстиции). Оценку необходимо произвести не позднее 31 марта года, следующего за годом реализации такого имущества. Если вы в своё время пропустили эту дату, то применяется оценочная стоимость, определенная уполномоченным государственным органом в сфере регистрации права недвижимое имущество», — комментируют в ДГД.
В ведомстве подчеркивают, что обязательство оплачивать подоходный налог для физических лиц при продаже квартир, домов, земельных участков и автотранспорта возникает только в случае если такое лицо владеет реализуемым имуществом менее одного года и возникает положительная разница между ценой его приобретение и продажи. В случае, если имущество продается за ту же цену, за какую было приобретено, налог уплачивать необходимости нет.
«Эта разница облагается индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 процентов. К примеру, физическое лицо приобрело земельный участок стоимостью 5 миллионов тенге, а через месяц реализовало за 7 миллионов тенге. Из примера следует, что физическое лицо владело имуществом менее одного года, и в результате продажи образовалась положительная разница в сумме 2 миллиона тенге. Данный прирост подлежит обложению индивидуальным подоходным налогом по ставке 10 процентов, соответственно общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, составит 200 тысяч тенге», — комментируют в ДГД.
При этом, как поясняют в ведомстве, необходимо знать и то, что право собственности возникает не в день приобретения имущества, а с даты регистрации права собственности в органах юстиции. А при реализации земельного участка не имеющего никаких построек ориентироваться следует на дату возникновения права собственности к примеру, с даты вынесения решения о выделении земельного участка или заключения договора приобретения. В свою очередь, в случае продажи недвижимости, построенной лицом — жилого дома, к примеру, также применима оценочная стоимость.
«Например, физическое лицо построило индивидуальный жилой дом на собственном земельном участке. После завершения строительства, необходимо получить акта ввода в эксплуатацию и зарегистрировать право собственности на дом в органах юстиции. После чего необходимо получить заключение об оценочной стоимости вновь построенного дома вместе с земельным участком, и, в случае реализации данной недвижимости в течение года со дня регистрации права собственности, произвести исчисление налога исходя из стоимости реализации и оценочной стоимости. В случае возникновения положительной разницы — произвести уплату ИПН с применением 10 процентной ставки налога», — прокомментировали в ДГД.
Отдельно налоговики остановились на случаях перерегистрации недвижимости. Бывает, когда владелец дома решил сделать перепланировку, снести стены, увеличить жилплощадь. В данном случае он проводит перерегистрацию в органах юстиции и в дальнейшим продает данную недвижимость.
«Если в результате перепланировки, жилая площадь недвижимости не увеличилась, то при продаже указанного имущества, перерегистрация которого произведена менее одного года назад — обязательств по уплате налога не возникает. В случае увеличения жилой площади или пристройки дополнительных объектов, которые подлежат государственной регистрации, налогообложению подлежит только та доля пристройки, которая была зарегистрирована в период менее года», — прокомментировали в ДГД.
Сообщается, что индивидуальный подоходный налог уплачивается в срок не позднее 31 марта года, следующего за отчетным, в органы государственных доходов. Необходимо представить налоговую отчетность по форме 240.00, где отражаются сведения об объекте налогообложения, и производится исчисление налога. «Уплата ИПН по итогам налогового периода производиться налогоплательщиком самостоятельно по месту нахождения (жительства) не позднее 10 календарных дней после 31 марта года, следующего за отчетным. То есть, если у физического в течение 2017 года возник имущественный доход, в связи с реализацией имущества, то ему необходимо будет представить налоговую декларацию до 31 марта 2018 года и произвести уплату налога не позднее 10 апреля 2018 года», — пояснили в ДГД.