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12:03 (мск), источник: Nakanune.ru

В ЕГД обсудили подготовку к Чемпионату мира-2018: мэрия рассказала о благоустройстве и ремонте дорог

В Екатеринбургской городской думе обсудили вопрос подготовки Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу — 2018. Чиновники мэрии рассказали депутатам о проделанной работе в сфере ремонта дорог и благоустройства.

Источник: РИА "Новости"

А вот на вопрос относительно ремонта фасадов отвечать не стали, передает корреспондент Накануне.RU.

Первой с докладом о проделанной работе выступила глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. Она сообщила, что в 2017 году финансирование ремонта дорог в рамках подготовки к мундиалю составило 1 млрд 568 млн. руб.

«На текущую дату ремонт дорог закончен, закончен ремонт тротуаров. Отремонтировано 881 тыс. кв.м дорожного полотна, 189 тыс. кв.м — ремонт тротуаров», — отметила она.

Отдельно Тамара Благодаткова остановилась на ремонте проспекта Ленина, отметив, что он финансировался из средств территориального дорожного фонда и «по линии минЖКХ». Окончание всех работ на главной улице города запланировано на 15 ноября.

В текущем году, по словам чиновницы, был выполнен ремонт фан-зоны на территории Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО). Речь идет о замене плитки, устройстве дождевой канализации, сети освещения. Планируется, что здесь также появятся ограждения и малые архитектурные формы.

Среди других объектов — сквер на участке улицы Анри Барбюса от улицы Крылова до улицы Мельникова.

«Там был пустырь, который никак не используется. Сейчас это большой скверик, на нем появилось освещение, покрытие из плитки, скамейки для отдыха, весной там появятся цветы и будут радовать горожан», — рассказала Тамара Благодаткова.

О ремонте дорог в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018 депутатам рассказал глава комитета по строительству администрации города Николай Сметанин. По его словам, в текущем году была закончена реконструкция улично-дорожной сети, прилегающей к Центральному стадиону: выполнено соединение проспекта Ленина и улицы Татищева, благоустройство территории, прилегающей к данной улице.

«Движение запущено, работы по благоустройству заканчиваются, все готово. На днях ожидаем пуска трамвая по новому маршруту», — отметил Сметанин.

Он также рассказал, что была отремонтирована улица Московская, претерпела изменения улица Репина, построен новый участок Пестеревского переулка, отремонтирована улица Токарей с реконструкцией перекрестка улиц Токарей — Татищева, реконструированы улицы Репина и Пирогова с развязкой Попова-Малышева-Репина, выполнена реконструкция перекрестка Крауля-Репина-Пирогова.

«К сожалению движение там не открыто, это связано со строительством Центрального стадиона. Участок улицы закрыт для обеспечения досмотровой зоны транспорта, который заходит на стадион. Когда стадион буден сдан в эксплуатацию, участок будет открыт», — пояснил Сметанин.

Также от напомнил о благоустройстве территории перед Дворцом молодежи.

В свою очередь депутат Олег Хабибуллин попросил чиновников прокомментировать ремонт фасадов зданий к ЧМ-2018.

«В теме вопроса не были заявлены фасады. Никто из коллег не готовился. Давайте отдельным вопросом», — отреагировала Тамара Благодаткова.

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