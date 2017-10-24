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13:09 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде завершается благоустройство дворовой территории на улице Мира

В Центральном районе Волгограда завершаются работы по приведению в порядок дворовой территории дома № 24 на улице Мира.

Источник: РИАЦ

Вместе со двором дома № 7 на улице 7-й Гвардейской данный объект вошел в программу благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Как отметила начальник отдела эксплуатации и капремонта жилищного фонда департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда Ольга Анисимова, изначально в рамках проекта на территории Волгограда возможность комплексного обновления получила 41 дворовая территория в разных районах города. Но благодаря экономии, полученной в ходе конкурсных процедур, перечень дворов, где пройдут работы по комплексному благоустройству в текущем году, пополнился еще двумя названными адресами. Здесь также будет проведено комплексное благоустройство — отремонтировано дорожное полотно, установлены малые архитектурные формы и уличные светильники.

По словам прораба подрядной организации Алексея Мягкова, благоустройство двора дома № 24 на улице Мира будет выполнено досрочно.

— По графику мы должны сдать объект до конца ноября, но получится быстрее. Уже на следующей неделе мы планируем завершить последний этап работ — укладку 800 квадратных метров асфальтобетонного покрытия на внутридворовых проездах. Укладка будет выполнено в два слоя — выравнивающий и верхний. Также на сегодняшний день уложено 250 метров дорожного бордюра, и 80 метров — садового бордюра. Осталось уложить 50 и 40 метров бордюров соответственно, — рассказал он.

Напомним, что открытый конкурс по отбору подрядных организаций в рамках проекта завершился в середине октября, и подрядчики почти сразу приступили к работам. Благоустройство оставшейся 41 дворовой территории идут по графику и близятся к завершению, в большинстве дворов подрядные организации ведут дополнительные работы по устройству разъездных карманов по согласованию с жителями. Увеличение объема работ стало возможным благодаря экономии, сложившейся в результате ухода от затрат на материалы и оборудование, используемых при отрицательных температурах окружающего воздуха.

В октябре также стартовал очередной этап реализации программы — монтаж линий наружного освещения. Напомним, в двух дворах Центрального и Ворошиловского районов благоустройство полностью завершено, жители отметили открытие обновленных территорий большим уличным праздником.

Отметим, что обновление дворов лишь часть масштабной работы городских и областных властей по благоустройству территорий. Реализация проектов по благоустройству по инициативе главы региона ведется на протяжении последних трех лет. За это время комплексно преобразились шесть парковых зон в разных районах Волгограда. Новую жизнь получили парки и скверы в Тракторозаводском, Центральном, Ворошиловском, Советском, Кировском районах. В 2016 году начали обновляться и дворовые территории в рамках пилотного городского проекта «Наш двор — наш дом» в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены новые детские игровые площадки. В текущем году наведение порядка на территории Волгограда продолжилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: на благоустройство дворов из федеральной казны было направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей перечислены на благоустройство городских парков и скверов. Также муниципалитет разрабатывает программу благоустройства дворовых и общественных территорий «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы. Увеличение срока реализации мероприятий позволит поэтапно обновить дворовые территории и общественные пространства, десятилетиями не получавшие должного внимания.

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