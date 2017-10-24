В Иркутске завершена реконструкция Покровской развязки

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщает 24 октября 2017 года пресс-служба городской администрации, по поручению мэра в районе Павловского рынка дополнительно устанавливают пешеходное ограждение, которое не было включено в проект реконструкции, но обеспечит безопасность движения пешеходов.

Напомним, реконструкция Покровской развязки прошла в четыре этапа. Первый начался в 2015 году, он предусматривал расширение до четырех полос участка автомобильной дороги от Качугского тракта в сторону ул. Рабочего Штаба общей протяженностью 750 м. Второй этап предполагал расширение до четырех полос дороги на отвороте на мкр-н Зеленый. Стоимость двух этапов работы составила 50 млн рублей.