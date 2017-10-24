В Иркутске завершена реконструкция Покровской развязки
Реконструкция Покровской развязки завершена в Иркутске.
Реконструкция Покровской развязки завершена в Иркутске.
Как сообщает 24 октября 2017 года
Напомним, реконструкция Покровской развязки прошла в четыре этапа. Первый начался в 2015 году, он предусматривал расширение до четырех полос участка автомобильной дороги от Качугского тракта в сторону ул. Рабочего Штаба общей протяженностью 750 м. Второй этап предполагал расширение до четырех полос дороги на отвороте на
В рамках третьего этапа реконструкции построен дополнительный правоповоротный съезд на ул. Рабочего Штаба с введением одностороннего движения по путепроводу. Работы завершены в 2016 году. В рамках этого же этапа в 2017 году была обустроена ливневая канализация с собственными очистными сооружениями. Четвёртый этап предусматривал реконструкцию транспортной развязки на пересечении ул. Сурнова и