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12:48 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан практически откажется от экспорта своего хлопка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. К 2020 году мощности местных предприятий обеспечат полную переработку производимого в Узбекистане хлопка, что может привести к значительному снижению экспортных поставок этой культуры.

Источник: Podrobno.uz

«Согласно программе развития текстильной отрасли Узбекистана, уже к 2020 году мощности предприятий позволят обеспечить полную переработку производимого в республике хлопка», — сказал председатель правления АО «Узбекенгилсаноат» Илхом Хайдаров, слова которого приводит пресс-служба проекта Международной финансовой корпорации (IFC).

Таким образом, Узбекистан реализует ставку на преобладание готовой продукции в экспорте. Согласно официальным данным, объемы продаж хлопкового волокна в ходе международной хлопковой и текстильной ярмарки, которая ежегодно проходит в Ташкенте, снизились с 700 тысяч тонн в 2015 году до 550 тысяч тонн в прошлом.

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При этом Узбекистан намерен полностью перейти на получение урожая хлопка стандарта устойчивого развития, базирующегося на принципах BCI (Better Cotton Initiative). Сегодня в Ташкенте представлены первые результаты работы проекта по развитию устойчивого производства хлопка, реализуемого при поддержке IFC.

Стандарты BCI позволяют выращивать хлопок более экологичным способом благодаря существенному сокращению используемых воды, пестицидов и удобрений. Многие ведущие мировые производители одежды используют именно «улучшенный хлопок».

Узбекистан в этом году получил первый урожай такого хлопка. Так, за первые 7 месяцев в пилотном режиме внедрена инфраструктура для реализации системы нового для страны стандарта в фермерских хозяйствах, проведена диагностика агротехнологий и разработаны рекомендации по повышению эффективности хлопководства и внедрению механизации в Ферганской и Джизакской областях. Далее система будет масштабирована на уровне 3000 фермеров и агропредприятий, а также производителей хлопка в этих областях.

В 2019—2022 годах планируется расширить применение системы стандартов устойчивого производства хлопка на остальные области Узбекистана, отмечают в IFC.

По словам Хайдарова, производство текстильной продукции в соответствии с международными стандартами невозможно без обеспечения устойчивого производства хлопка-сырца. «Разработка и реализация совместно с фермерами системы производства и поставки текстильным предприятиям хлопка будет способствовать дальнейшему продвижению узбекской продукции на крупные международные рынки», — отмечает он.

«Поддержка устойчивого развития частного сектора — стратегическая задача IFC. Наш проект по развитию хлопкового сектора в Узбекистане ускорит трансформационные процессы в Узбекистане направленные на повышение роли частного сектора в экономике страны. Внедрение лучших практик в производстве хлопка также даст возможность повысить глобальную конкурентоспособность узбекского хлопковолокна и текстильной продукции», — подчеркнула глава консультационных услуг IFC в промышленности, агробизнесе и сфере услуг Татьяна Лозанская.

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