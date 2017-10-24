В Пермском крае проверят качество докторской колбасы

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Качество докторской колбасы проверят в Пермском крае.

Её исследуют в лабораториях по 83 показателям. В частности, проверят наличие в мясных изделиях синтетических красителей, консервантов, крахмала. Учёные исследуют вкус, состав и консистенцию продукта.

Согласно установленным государственным стандартам, докторска колбаса очередь должна содержать синину, говядину, воду, куриные яйца и коровье молоко, соль, сахар и пряности. В качестве антиокислителя можно использовать аскорбиновую кислоту (Е300) или аскорбат натрия (Е301). Фиксатором окраски должен быть нитрит натрия (Е250) — пищевая добавка.

«Наличие нитрита натрия, аскорбиновой кислоты или аскорбата натрия в составе — это обязательное условие получения безопасной и высококачественной колбасы», — поясняет заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. В. М. Горбатова Анастасия Семёнова.

Мясные изделия также изучат на наличие гормонов роста, антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидов. Все они не регламентируются российским законодательством.