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12:49 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Пермском крае проверят качество докторской колбасы

Мясные изделия исследуют на соответствие государственным стандартам.

Источник: Reuters

Качество докторской колбасы проверят в Пермском крае.

Её исследуют в лабораториях по 83 показателям. В частности, проверят наличие в мясных изделиях синтетических красителей, консервантов, крахмала. Учёные исследуют вкус, состав и консистенцию продукта.

Согласно установленным государственным стандартам, докторска колбаса очередь должна содержать синину, говядину, воду, куриные яйца и коровье молоко, соль, сахар и пряности. В качестве антиокислителя можно использовать аскорбиновую кислоту (Е300) или аскорбат натрия (Е301). Фиксатором окраски должен быть нитрит натрия (Е250) — пищевая добавка.

«Наличие нитрита натрия, аскорбиновой кислоты или аскорбата натрия в составе — это обязательное условие получения безопасной и высококачественной колбасы», — поясняет заместитель директора по научной работе ВНИИМП им. В. М. Горбатова Анастасия Семёнова.

Мясные изделия также изучат на наличие гормонов роста, антибиотиков тетрациклиновой группы и сульфаниламидов. Все они не регламентируются российским законодательством.

Проверку будет проводить Российская система качества. Помимо Пермского края колбасу исследуют в 12 регионах страны. Результаты проверки опубликуют в ноябре.

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