На Южном Урале запустят первую промышленную солнечную электростанцию
В Челябинске на строящемся заводе АО «Русские электрические двигатели» начался монтаж первой в регионе промышленной солнечной электростанции.
В Челябинске на строящемся заводе АО «Русские электрические двигатели» начался монтаж первой в регионе промышленной солнечной электростанции.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Проект мощностью 244 кВт разработан и реализуется Группой компаний «Хевел». По словам заместителя начальника управления по внешним связям компании Анастасии Бердниковой, вся вырабатываемая электроэнергия СЭС будет использоваться для нужд завода. Это позволит избежать более 100 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу ежегодно.
Пуск электростанции запланирован на ноябрь.