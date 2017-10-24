На Южном Урале запустят первую промышленную солнечную электростанцию

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ассоциации малой энергетики Урала.

Проект мощностью 244 кВт разработан и реализуется Группой компаний «Хевел». По словам заместителя начальника управления по внешним связям компании Анастасии Бердниковой, вся вырабатываемая электроэнергия СЭС будет использоваться для нужд завода. Это позволит избежать более 100 тонн выбросов углекислого газа в атмосферу ежегодно.