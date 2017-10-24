Узбекистан на треть увеличил поставку фруктов на Урал в 2017 году

«В этом году на 30% увеличились поставки фруктов из Узбекистана. Это косточковые фрукты, виноград, яблоки, орехи и сухофрукты», — сказала Терехова.

Также Светлана Терехова отметила, что всего за девять месяцев 2017 года в ходе надзорных мероприятий в России выявлено 36 тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу, из них 26,5 тонны — яблоки. «Страны происхождения продукции — Польша, Испания, Турция. Задержанная продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствие с законодательством», — уточнила Терехова.