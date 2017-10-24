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12:38 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан на треть увеличил поставку фруктов на Урал в 2017 году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Сельхозпредприятия из Узбекистана в 2017 году на треть увеличили поставку фруктов в Свердловскую область по сравнению с 2016 годом, сообщила во вторник на пресс-конференции в Уральском региональном центре заместитель руководителя регионального управления Россельхознадзора Светлана Терехова.

Источник: Podrobno.uz

«В этом году на 30% увеличились поставки фруктов из Узбекистана. Это косточковые фрукты, виноград, яблоки, орехи и сухофрукты», — сказала Терехова.

Также Светлана Терехова отметила, что всего за девять месяцев 2017 года в ходе надзорных мероприятий в России выявлено 36 тонн растительной продукции, запрещенной к ввозу, из них 26,5 тонны — яблоки. «Страны происхождения продукции — Польша, Испания, Турция. Задержанная продукция изъята из оборота и уничтожена в соответствие с законодательством», — уточнила Терехова.

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