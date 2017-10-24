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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

В аэропорту Перми закрылся магазин Duty Free

Магазин Duty Free в аэропорту Перми прекратил работу. Об этом сообщает Business-class со ссылкой на директора «Урал Дьюти-фри» Рустема Шредера.

По его словам, 18 октября компания вывезла из Перми оборудование, необходимое для функционирования магазина. Закрытие Duty Free собеседник объяснил тем, что компания проиграла борьбу за тендер на право работать в новом терминале пермского аэропорта.

В сентябре 2017 года аэропорт объявил конкурс на выбор оператора беспошлинной торговли в здании нового терминала. Арендатору предлагается занять место в стерильной зоне на втором этаже терминала площадью от 200 до 382 кв. м. Итоги конкурса пока не подведены.

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