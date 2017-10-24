В аэропорту Перми закрылся магазин Duty Free

По его словам, 18 октября компания вывезла из Перми оборудование, необходимое для функционирования магазина. Закрытие Duty Free собеседник объяснил тем, что компания проиграла борьбу за тендер на право работать в новом терминале пермского аэропорта.



В сентябре 2017 года аэропорт объявил конкурс на выбор оператора беспошлинной торговли в здании нового терминала. Арендатору предлагается занять место в стерильной зоне на втором этаже терминала площадью от 200 до 382 кв. м. Итоги конкурса пока не подведены.