Здание бывшего казанского отеля Marriott не получилось продать за 1 млрд рублей

Источник: Reuters

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Здание бывшего казанского отеля Marriott в Казани не получилось продать за 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По словам организатора конкурса, торги по продаже были признаны несостоявшимися, так как заявки на участие не были представлены.

Здание вместе с земельным участком было предложено по цене 1,08 млрд руб, причем это не первые торги. В прошлый цена составляла 1,2 млрд руб.