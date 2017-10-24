Здание бывшего казанского отеля Marriott не получилось продать за 1 млрд рублей
Вторые по счету торги признали не состоявшимися.
Вторые по счету торги признали не состоявшимися.
(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Здание бывшего казанского отеля Marriott в Казани не получилось продать за 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».
По словам организатора конкурса, торги по продаже были признаны несостоявшимися, так как заявки на участие не были представлены.
Здание вместе с земельным участком было предложено по цене 1,08 млрд руб, причем это не первые торги. В прошлый цена составляла 1,2 млрд руб.
Напомним, торги по продаже гостиничного комплекса связаны с банкротством его владельца ООО «Динамикс групп».