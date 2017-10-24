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13:02 (мск), источник: ИА Татар-информ

Здание бывшего казанского отеля Marriott не получилось продать за 1 млрд рублей

Вторые по счету торги признали не состоявшимися.

Источник: Reuters

(Казань, 24 октября, «Татар-информ»). Здание бывшего казанского отеля Marriott в Казани не получилось продать за 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

По словам организатора конкурса, торги по продаже были признаны несостоявшимися, так как заявки на участие не были представлены.

Здание вместе с земельным участком было предложено по цене 1,08 млрд руб, причем это не первые торги. В прошлый цена составляла 1,2 млрд руб.

Напомним, торги по продаже гостиничного комплекса связаны с банкротством его владельца ООО «Динамикс групп».

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